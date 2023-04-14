Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kaçak kafeleri yıkımdan polis kurtardı, İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul'da AKP'li Üsküdar, Beykoz ve Güngören belediyelerinin rantçılara açmak için yoğun çaba sarfederek yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşı evine sokmayan polis, bu kez de AKP yanlısı kaçak kafeleri yıkmak için seferber oldu

14 Nisan 2023 Cuma 16:57
Kaçak kafeleri yıkımdan polis kurtardı, İmamoğlu'ndan tepki

Kaçak kafeleri yıkımdan polis ekipleri kurtardı


Kentsel dönüşüm gerekçeziyle vatandaşın evini yıkan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ve AKP'li belediyelerin yardımına destek verdirilen polis ekipleri bu kez Boğaz'ın kıyısındaki kaçak kafeleri İBB'li yıkım ekiplerine karşı korumakla görevlendirildi.

Tarihi Kuşkonmaz Camisi'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin yıkımının polis ve zabıta ekipleri tarafından engellenmesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.


İstanbul'un Kadıköy, Kartal ve Şişli ilçelerinde bulunan bir site ve 3 apartmanın temellerini aynı anda atan İmamoğlu, Tarihi Kuşkonmaz Camisi'ndeki skandal görüntülere dair konuştu.

"POLİSİMİZİ BU GÖRÜNTÜYE MAHKÛM EDENLERİ KINIYORUM"

Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından engel olunmasına değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi caminin etrafını, benzetmek gibi olmasın; 'Bir ur gibi saran o çirkin ve baraka gibi kafeleri yıkacağız' dedim. O günden sonra hukuki işlemleri başlattık. Yıkım için tebligat yolluyoruz; pat, yürütmeyi durdurma. Bu defa yıkıma gittiğimizde ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz, AK Parti'nin aday adayı sahibi vs."

ERDOĞAN'A GÖNDERME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenlerine göndermede bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Temelimiz gerçek, beton da gerçek... Bu beton ve atılacak temel insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Demirler burada sapasağlam duracak. Sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin. Ya kerhendi, şöyleydi, böyleydi... Küçük detaylarda saklıdır insanların ve süreçlerin kişiliği, metodu, yöntemi... Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Neyse doğru onu söylüyoruz."

DESTİCİ'NİN IRKÇI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı etnik kökeni üzerinden hedef alan ifadelerine de tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Boşnak kardeşlerime laf eden aklı da buradan kınıyorum. Sadece Boşnak kardeşlerimden değil, bütün milletimizden özür dilemeli. Bizim bir vatandaşımıza bile hakaret ederek siyaset yapılamaz."

Anahtar Kelimeler:
İBBEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent TIME ödülünü neden reddettiğini açıkladı
Haluk Levent TIME ödülünü neden reddettiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu | 5 yıldır elinizi tutan mı var?
Ekrem İmamoğlu | 5 yıldır elinizi tutan mı var?
Yağmur suyu içilir mi? Yağmur cilde faydalı mı?
Yağmur suyu içilir mi? Yağmur cilde faydalı mı?
Ağrı Doğubayazıt'ta deprem | Doğubayazıt 4.3 ile sallandı
Ağrı Doğubayazıt'ta deprem | Doğubayazıt 4.3 ile sallandı
Market raflarında ‘QR kod’lu protesto
Market raflarında ‘QR kod’lu protesto
Kızılay yöneticileri ballı maaşla 'Huzur' bulmuş
Kızılay yöneticileri ballı maaşla 'Huzur' bulmuş
Deprem molozları kuş cennetine dökülüyor
Deprem molozları kuş cennetine dökülüyor
Ranta Betona doymadılar | Endemik bitki alanı beton döktüler
Ranta Betona doymadılar | Endemik bitki alanı beton döktüler
Naci Görür'den Marmara Depremi için önemli uyarı
Naci Görür'den Marmara Depremi için önemli uyarı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim