Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı, vatandaş bekledi

Kadameli mesaide ilk gün | Yollar rahatladı ama vatandaş bekledi



Pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan kadameli mesainin ilk günü, yollarda trafik hissedilir derecede azalırken, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlarda yoğunluk görüldü. İstanbul Valiliği tarafından koronavirüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi. Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.

VALİLİK UYGULAMAYI KONTROL EDİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.

Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

OKUL SERVİSLERİ DE YOLLARDA

Okulların bugün yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte, okul servisleri de yollara çıktı. Servislerin yollara çıkmasıyla İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

Saat 08.20 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de yoğunluk gözlenirken, Avrupa Yakası'nda da E-5 trafiğinde yoğunluk hakim. Diğer yandan Basın Ekspress yolu ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde de yoğun trafik var.