Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kademeli normalleşme öncesi parkta oturanlara ceza

17 gündür evlerde adeta hapis hayatı yaşayan gençler, kısmi açılmanın eşiğinde, gittikleri parkta polis tarafından cezai işleme tabi tutuldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:06
Kademeli normalleşme öncesi parkta oturanlara ceza

Kademeli normalleşme öncesi parkta oturanlara ceza


Koronavirüsle mücadelede, 17 günlük kapanma yarın sona ererken, Kadıköy'de tam kapanmanın son gününde yoğunluk yaşanan parka polis baskını


Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine bir gün kala Kadıköy'de bulunan parkta yoğunluk oluştu. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri vatandaşların evlerine dönmelerini sağlarken 16 kişiye cezai işlem uygulandı.


Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala vatandaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.

Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Vatandaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı. 16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.

Cuma Namazı için camiye gitti, 8 kişiye virüs bulaştırdı
Cuma Namazı için camiye gitti, 8 kişiye virüs bulaştırdı
Başka işiniz mi yok | #MehmetCeyhanTutuklansın
Başka işiniz mi yok | #MehmetCeyhanTutuklansın
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi
Emlak dolandırıcıları, Büyükçekmece'de salgını fırsat bildi
Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı
Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı
Koronavirüs 1 Mayıs raporu | Test sayısı düşüyor, ölümler artıyor
Koronavirüs 1 Mayıs raporu | Test sayısı düşüyor, ölümler artıyor
Mutasyona uğramış virüs hamile kadınları vuruyor
Mutasyona uğramış virüs hamile kadınları vuruyor
Koronavirüs 30 Nisan tablosu | Sputnik aşısı ne zaman geliyor?
Koronavirüs 30 Nisan tablosu | Sputnik aşısı ne zaman geliyor?
Anahtar Kelimeler:
KapanmaKoronavirüsSon Dakika Korana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkta uyuyakalan kadına polis ceza yazmadı
Parkta uyuyakalan kadına polis ceza yazmadı
Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu
Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu
İBB'den tam kapanma boyunca tam mesai
İBB'den tam kapanma boyunca tam mesai
Kademeli normalleşme döneminde nereler açık, kimlere izin var?
Kademeli normalleşme döneminde nereler açık, kimlere izin var?
Isparta Şehit Yasin Özdamar'ı uğurladı
Isparta Şehit Yasin Özdamar'ı uğurladı
İBB'nin bisikletli zabıtaları devriye gezmeye başladı
İBB'nin bisikletli zabıtaları devriye gezmeye başladı
Yerin 4 kat altına inmişler | Faciadan dönülmüş
Yerin 4 kat altına inmişler | Faciadan dönülmüş
Plastik atıkları mı öldürdü | Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Plastik atıkları mı öldürdü | Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi
Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi
4 milyon liralık heykel komedisi | Sonunda kaldırıldı
4 milyon liralık heykel komedisi | Sonunda kaldırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim