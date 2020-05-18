Kadıköy Akademi'den korona sonrası dünya raporu

Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları alanında yerel yönetim ve akademi ile birlikte ortak politika geliştirmek üzere kurduğu Kadıköy Akademi, yeni koronavirüs salgını sürecinde dünya kentlerinde yapılan uygulamaları inceledi. Korona salgını sonrasında şekillenecek kentsel düzenlemelerde yayalaşma ve bisiklet kullanımına yönelik teşvikler dikkat çekiyor.

Kadıköy Akademi’nin, Fransa’nın Paris, Nice ve Nantes; Macaristan’ın başkenti Budapeşte; Almanya’nın Köln ve Düsseldorf; İskoçya’nın Glasgow; ABD’nin Oakland gibi kentlerindeki uygulamaları ele alarak yaptığı çalışmada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kentlerin geliştirdikleri refleksler ele alınıyor. Çalışmada ayrıca, kentleşme, teknoloji kullanımı, çalışma yaşamı ve ulaşım tercihlerindeki değişimlerin salgın nedeniyle daha hızlı yaşanacağı vurgulanıyor.

KORONA SONRASI DÜNYA: DAHA ÇOK BİSİKLET DAHA ÇOK YAYA

Bazı kentler şimdiden uygulamada değişikliklere başladı. Kolombiya’nın Bogota, Kanada’nın Calgary, Almanya’nın Köln kentleri ile ABD’nin Denver, Colorado, Minnesota eyaletlerindeki bazı kentlerde sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Geniş bir bisiklet ağına sahip olan Bogota, ağına 115 km daha eklemeye hazırlanıyor. Almanya’nın Berlin kentinde yeni bir bisiklet ağı çalışması yürütülüyor. Budapeşte ise büyük caddelere geçici bisiklet şeritleri kurarak, iş ya da alışveriş için evden çıkması gereken insanları otomobil kullanmak yerine bisiklet kullanmaya teşvik ediyor. ABD’nin Oakland kentinde, otomobillerin kentin bazı bölgelerine girmesi yasaklandı. Ortalama 1,5 metre genişliğindeki kaldırımların yayalar için risk oluşturduğunu düşünen Oakland yönetimi, sokaklarının yüzde 10’unu daha otomobillere kapattı.

İSKOÇYA’DAN KOLOMBİYA’YA…

Gelecekte bisiklet, elektrikli scooter ve yürüyüş gibi alternatiflerin artacağını öngören İngiltere hükümeti de 2025 yılına kadar bisiklet ve yürüme kapasitesini iki katına çıkarmak için 2 milyar Poundluk bir yatırım stratejisi hazırladı. İskoçya’da da fiziksel mesafeyi korumak için kaldırımlar genişletilirken, yayalaşma ve bisiklet kullanımının artırılması için 10 milyon Poundluk bir bütçe oluşturuldu. Paris de bisiklet ve yaya yollarını genişletecek planları uygulamaya başladı. Öte yandan Budapeşte’de şehirdeki birçok önemli rota için geçici bisiklet yolları oluşturulmasına karar verildi. Koronavirüs nedeniyle başlayan bisiklet yolu uygulamalarının olumlu geri dönüşlerin olması durumunda, kalıcı hale gelebileceği düşünülüyor.

Raporda bisiklet ve yayalaşma gibi çevreci ve bireysel tercihlerin yanı sıra toplu ulaşım tercihlerinin azalması ile birlikte kişisel araç kullanımının da artacağı vurgulanıyor.

TEK DEĞİŞEN ULAŞIM DEĞİL, BAZI MESLEKLER TARİH OLUYOR

Kadıköy Akademi’nin yaptığı araştırmaya göre, yeni koronavirüs salgını ile birlikte tek değişen alışkanlık ulaşım tercihleri değil. Teknoloji kullanımı, dijitalleşme, yapay zekâ, otomasyon gibi alanların gelişmesi ile uzaktan çalışma ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması da öngörülüyor. Otomasyonun daha fazla kullanılmasının bazı meslekler üzerinde istihdam azaltıcı bir etki yaratacağı düşünülüyor. Dijital pazarlama, veri analisti, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, yazılımcılar, inovasyon profesyonelleri, robotik uzmanları gibi bazı mesleklerin bu kapsamda gelişeceği; veri giriş personeli, muhasebeci, sekreter, montaj işçileri, müşteri hizmetleri personeli, denetçiler, kasiyerler, sigorta memurları bazı mesleklerin ise gelecekte gereksiz hale geleceği tahmin ediliyor.