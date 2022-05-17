Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan açıklama

İstanbul'da yürütülen 'Rüşvet' operasyonunda verilen gözaltı kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ‘Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu’ olarak yansıyan ‘haber’ apaçık ki Kadıköy Belediyesi’ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır” dedi.



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında belediyede görevli personelin de olduğu 54’ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği haberleri için yazılı açıklama yaptı.

Odabaşı,“İktidardan Kadıköy’e değil, algıya operasyon” başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“KADIKÖY BELEDİYESİ’NE NE BİR POLİS GİRDİ NE DE ARAMA YAPILDI"

"AHL İLE İLGİLİ ALGI YÖNETİMİ"

Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz. Basına, ‘Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu’ olarak yansıyan ‘haber’ apaçık ki Kadıköy Belediyesi’ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır. Kadıköy Belediyesi’ne ne bir polis girdi ne de arama yapıldı. Ama medyaya öyle bir servis yapıldı ki sabahın ilk saatlerinden itibaren, belediyenin bütün kadroları gözaltına alınmış gibi haberler yayınlandı.

Oysa gerçek başka. Bugün yapılan, Atatürk Havalimanı’nın yıkılma süreci ile oluşan kamuoyu duyarlılığını farklı bir yöne kaydırmak amaçlı bir algı yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin kalesidir! Cumhuriyet değerlerinin en temel savunucusudur. Bugün Atatürk’ün ismini havalimanından silmek isteyenler eş zamanlı olarak bu operasyonu kurgulayarak yaptıklarını kapatmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz!

"BELLİ Kİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞİZ"

Son dönemde Kadıköy Belediyesi olarak hükümet ile sık sık karşı karşıya geliyoruz. ‘Söğütlüçeşme’ye AVM yaptırmayacağız’ diyoruz, ‘Kalamış Halkındır’ diyoruz, ‘Eski tren istasyonlarını bize verin, halkın kullanımına açalım’ diyoruz. Yani hükümetin rant projelerine açıktan karşı çıkıyoruz. Belli ki birilerini rahatsız etmişiz. Kadıköy’ün Cumhuriyet’in değerlerini savunan bir kale olmasını hazmedemiyorlar. Asla fethedemeyecekleri bu kaleyi şimdi algı operasyonları ile yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer bir belediyeye rüşvet ve yolsuzluk üzerinden soruşturma başlatılacaksa bunun adresleri bellidir ve bu adresler arasında Kadıköy yoktur! Kadıköy halkı ve kamuoyu bilmeli ki; hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında durmayacak ve Kadıköy halkının menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz. Tehdit ve saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak, Cumhuriyetin değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Halkın gündemini değiştiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz!”

“BELEDİYEMİZE AKTARILAN BİR BİLGİ BULUNMAMAKTA”

Öte yandan, Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada da savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyeye aktarılan bir bilgi bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda, aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 54’ü kamu görevlisi, 224 kişinin rüşvet ve suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır. Konuyla ilgili, savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamakla birlikte, kurumumuz kendi iç sorgulamasında gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır. Gözaltına alınan 224 kişiden sadece 54’ü kamu çalışanıdır. Sağlıklı ve net bir bilgi alındıkça, kamuoyu bilgilendirilecektir.