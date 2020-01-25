Kadıköy Belediyesi ekipleri Elazığ için yola çıktı

Türkiye Elazığ depreminin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderme yarışında. Kadıköy Belediyesi kurtarma ve yardım ekipleri gece yarısı İstanbul'dan hareket etti.



Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yerel yönetimler imkanlarını seferber ediyor. İstanbul Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

BAK Kadıköy’ün 25 kişiden oluşan arama kurtarma alanında eğitimli personeli ile 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı Elazığ’a gitmek üzere yola çıktı.

YARDIM İÇİN KRİZ MASASI OLUŞTURULUYOR

Öte yandan Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan ana binası ve bahçesinde vatandaşlardan gelecek yardımların toplanması için saat 07:00’den itibaren kriz masası oluşturuluyor. Öncelikli olarak battaniye, kışlık bot, mont, çadır, uyku tulumu gibi soğuğa karşı koruyucu eşyaların yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi ihtiyaçlar toplanacak.