Kadıköy Belediyesi, ücretsiz çorba ile vatandaşa çip takmış

Aşılarla çip takıldığı, yakında herkesin çipleneceği iddiaları ünlü mizah ustaları ve komedyenlere malzeme olmaya devam ederken, İstanbul Kadıköy'de bir vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayet okuyanları hayrete düşürdü. Evsiz bir yurttaşın CİMER'e yaptığı başvuruyu bugün Sözcü Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Deniz Zeyrek, akıllara zarar ifadeleri okurlarıyla paylaştı.



Zeyrek, bugünkü "Çipli Vatandaş!" başlıklı yazısında ‘çorba şikayeti’ olayının 28 Ocak 2022’de İstanbul Kadıköy’de geçtiğini belirterek, yurttaşın yazdığı söylenen dilekçeyi paylaştı.

Zeyrek'in, "İmla ve yazım hatalarına dokunmadan aktarıyorum" diyerek paylaştığı dilekçe şöyle:

CİMER NE YAPTI?

”Sayın İçişleri Bakanı, bugün Kadıköy’de Söğütlüçeşme tren istasyonu önünde dağıtılan çorbadan içtim ve çok kötü şekilde hasta etti yüzüm yanmaya başladı tahriş oldu kim dağıttı derseniz Kadıköy deki CHP belediyesi dağıttı lütfen hakkımı arayın bu gün çok kötü şekilde zehirlendim. Ben dışarıda yaşıyorum evsizim. Lütfen CHP zulmü den illallah ettim. Bununla da kalmayıp tren içerisinde başımdaki çip vasıtasıyla biji pkk diye söyletti. Pkk yı kınıyorum pkk aşağılık bir oluşumdur ve CHP’nin yan koludur.”

"Siz CİMER'de çalışıyor olsanız ve bu dilekçe önünüze düşse ne yaparsınız?" diyen Zeyrek "Ben olsam çöpe atarım ama CİMER öyle yapmamış" dedi. Zeyrek'in aktardığına göre CİMER o dilekçeyi; 00:00:09'da otomatik olarak İçişleri Bakanlığı'na sevk etmiş. 3 Şubat'ta dilekçe İstanbul Valiliği'ne ulaşmış. Valilik de, 1 Mart günü Kadıköy Kaymakamlığı'na göndermiş. Kaymakamlık ise iki gün sonra dilekçeyi Kadıköy Belediyesi'ne sevk etmiş.

Nihayetinde konu Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın önüne konulmuş.

BELEDİYE NE YANIT VERDİ?

Zeyrek'in aktardığına göre iddianın ilk kısmını ciddiye alıp o gün çevre hastanelere zehirlenme başvurusu olup olmadığına bakmışlar ve o yurttaştan başka kimsenin benzer şikayetlerle hastanelere gitmediğini öğrenmişler. Kadıköy Kaymakamlığı'na verdikleri yanıtta şunu yazmakla yetinmişler:

“Bu iddiaların tümü gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Bilgilerinize sunulur”