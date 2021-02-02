Kadıköy'de gösteriye polis müdahalesi, çok sayıda gözaltı var



Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gösterisine yönelik polis müdahalesini protesto eden bir gruba Kadıköy'de polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu arada polis müdahalesine tepki gösteren vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak tence tavalarla öğrencilere destek olduğu görüldü.

Kadıköy'deki protesto gösterilerinin başlamasının hemen ardından polis tarafından, yapılması planlanan eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtilerek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.Bu anonsun hemen ardından polis ekipleri göstericilere müdahal etti. Bu arada Kadıköy Rıhtım'da toplananlara polis tarafından biber gazı sıkıldı ve pilastik mermi kullanıldı.

Birgün Gazetesi internet sitesinde yer alan habere göre Boğaziçi Dayanışması, saat 21:00'de "Kayyumlara karşı öğrencilerin yanında olduğumuzu duyurmak için her yerde ses çıkartıyoruz!" diyerek eylem çağrısı yaptı.

İstanbul Polisi, eylem için toplananları Rıhtım bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Eylemciler ise ara sokaklarda protestolarına devam ediyor.