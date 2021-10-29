Kadıköy'de klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kadıköy’de devam ediyor. Saat 19.00’da Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü” öncesi, sabah saatlerinde Resmi Geçit Töreni düzenlendi. Törende Klasik Otomobiller’in geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen törende halkı ve geçit kortejini selamladı. Geçit töreninde öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bisikletliler ve klasik otomobillerin oluşturduğu kortej renkli görüntülere sahne oldu. Askeri bandonun marşları eşliğinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyenlerden büyük alkış aldı. Törende, Yaşasın Cumhuriyet temasıyla düzenlenen spor, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Resmi geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 98’inci yıldönümü kapsamında 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan hareket eden konvoya 29 Ekim Bisikletçileri de bayrak ve flamalarıyla katıldı. Motorcuların ve patencilerin de ayrı ayrı oluşturduğu kortejler kutlamalara renk kattı.

BÜYÜK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ BUGÜN SAAT 19.00'DA BAĞDAT CADDESİNDE

Kadıköy Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da bugün saat 19.00’da başlayacak. Meşaleler, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde yapılacak yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.