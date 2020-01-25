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Kadıköy, depremin ardından yaraları birlikte sarıyor

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı “Kadıköy Paylaşıyor” yardım kampanyasına katkıda bulunmak için Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan binasına akın etti.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:50
Kadıköy, depremin ardından yaraları birlikte sarıyor

Kadıköy depremin ardından yaraları birlikte sarıyor


Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yapılan yardım çağrısına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye yardım malzemesi taşıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kadıköy Paylaşıyor” kampanyasında acil ihtiyaçlar gözetilerek, bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeler toplanıyor.

Vatandaşların belediyeye ve dış birimlere getirdiği malzemeler, belediye personeli tarafından tasnif edilerek kolileniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELEN TARAFTAR İÇİN YARDIM TOPLAMA NOKTASI

Bugün Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Spor arasında saat 20.00'de gerçekleşecek maç öncesinde taraftarların ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini almak üzere Yoğurtçu Parkı girişine de toplama noktası oluşturuldu. Kadıköy Belediyesi, taraftarların getirdikleri malzemeleri bu noktada toplayacak.

BAK KADIKÖY ELAZIĞ’DA

Öte yandan, depremin hemen ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımının (BAK Kadıköy), arama kurtarma alanında eğitimli 25 kişiden oluşan personeli ile birlikte 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı da Elazığ’a ulaştı. Ekip üyeleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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