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Kadıköy Yasta; Tüm etkinlikler iptal edildi

Suriy'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Kadıköy Belediyesi tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 17:26
Kadıköy Yasta; Tüm etkinlikler iptal edildi


Kadıköy Yasta; Tüm etkinlikler iptal edildi

Kadıköy Belediyesi İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.

Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" sözlerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
KadıköyİdlibŞehitler
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