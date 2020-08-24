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Kadın doktora koronovirüs saldırısı

Koronavirüslü bir hastanın görevli kadın doktora "Bana bakmak zorundasın" diyerek saldırısı, sağlık çalışanları ile vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:00
Kadın doktora koronovirüs saldırısı

Kadın doktora koronovirüs saldırısı 

Koronavirüs nedeniyle evinde karantina altında kalması gereken vatandaş, getirildiği Hopa Devlet Hastanesi'nde görevli doktora saldırdı. Artvin’in Hopa ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, koronavirüs hastası K.Ç tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle hasta, “Bana bakmak zorundasın” diyerek Dr. Kenanoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

Edinilen bilgilere göre olay Artvin’in Hopa ilçesinde yaşandı. Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç, 112’i arayarak rahatsızlığını belitti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve koronavirüs hastası arasında tartışma başladı.

“Bana bakmak zorundasın” diyen koronavirüs hastası K.Ç, Dr. Kenanoğlu’nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşirelerde şiddete maruz kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç’nin koronavirüs teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSaldırı
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