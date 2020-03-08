Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 

İBB’nin düzenlediği 'İstanbulu Koşuyorum' serisinin 2020’deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile koşuldu. Cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturan yarış, anlam dolu rotada Dünya Kadınlar Günü için gerçekleşti.

08 Mart 2020 Pazar 13:56
Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 
İlgili Galeriye Git

Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 


 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye’deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren ‘İstanbulu Koşuyorum” etkinliği düzenliyor.

Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020’de de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Bu yılın ilk yarışı olan İstanbul'u Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Yaklaşık 1.000 kadının katıldığı koşu, 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Anlam dolu rotadan oluşan parkurda seçilen noktalar; kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu’nun eşi Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul’un kadın yöneticileri verdi.

Yarışta Genel Klasman Kategorisi’nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik. bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul’u Koşuyorum Serisi ‘Kadınlar Günü Özel Etabı’yla kadınlara harika bir Pazar günü yaşatırken soğuma egzersizleriyle son buldu. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara günün anısına hatıra madalyası dağıtıldı.

2020’DE YENİ ETAPLAR

Bu yıl ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
Gençler projelerini teknoloji şenliğinde sergiledi
Gençler projelerini teknoloji şenliğinde sergiledi
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
İBB Kültür Merkezleri Bu Hafta Sonu Yine Dopdolu
İBB Kültür Merkezleri Bu Hafta Sonu Yine Dopdolu
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İBB, kadınlara yolları açıyor
İBB, kadınlara yolları açıyor
Son Güncelleme: 08.03.2020 14:18
Anahtar Kelimeler:
İBB8 MartKadınlar GünüKadıköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
Umudumuz Feminizmde, Dayanışmamız Kadınlarla
Umudumuz Feminizmde, Dayanışmamız Kadınlarla
Davutoğlu 'Betona, AVM'ye değil AR-GE'ye tarıma yatırım yapın
Davutoğlu 'Betona, AVM'ye değil AR-GE'ye tarıma yatırım yapın
Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 
Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 
Dünyayı zehirleyenler milyarlarca dolar kazanıyor | Zehiri onlar üretiyor biz tüketiyoruz
Dünyayı zehirleyenler milyarlarca dolar kazanıyor | Zehiri onlar üretiyor biz tüketiyoruz
Budur'da halk otobüsü yangını | Üniversiteliler ikinci kez ölümden döndü
Budur'da halk otobüsü yangını | Üniversiteliler ikinci kez ölümden döndü
Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var
Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var
İdlib'te ateşkes | Erdoğan Putin zirvesi 6 saat sürdü
İdlib'te ateşkes | Erdoğan Putin zirvesi 6 saat sürdü
Marmara Denizi'nde Türk yatında yangını ABD savaş gemisi söndürmüş
Marmara Denizi'nde Türk yatında yangını ABD savaş gemisi söndürmüş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim