Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti



Görevdeyken alınan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, buradan İstanbul'a geçerek Topbaş için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, ”Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı

İMAMOĞLU; İBB BİNAMIZDA TÖREN TALEBİMİZİ İLETTİK

Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın vefat ettiği hastaneden çıkışında yaptığı değerlendirmede, "İstanbulumuza çok değerli hismetleri olmuş, 13 yıl hizmet olmuş ve sadece bir belediye başkanı kimliği değil, aynı zamanda Kadir Abi denilmiş bir insanı bugün ebediyete uğurladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hem İstanbulumuzun hem de İBB camiamızın, hem de ailemizin başı sağolsun. Yarın Fatih Camii'nde, kendilerine öncelikli İBB binamızda da bir törenle camiye nakli konusunda talebimizi ilettik. Ailenin kararına, hava durumuna göre hareket edilecek. Kadir Topbaş beyefendiye yakışan şekilde uğurlamak bizim sorumluluğumuzdur. İl Başkanımız da, Engin Altay bey de gelip aile ile acısını paylaştık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, "İstanbul halkı Kadir Abi'ye teveccüh gösterdi. İstanbul halkı onu hayırla yadedecek. Kadir Topbaş denilince akla hizmet gelecek. Gerçekten üzgünüz, Kadir Topbaş İstanbul ile özdeşleşmiş bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbulumuza çok değerli hizmetlerde bulunan Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin bir mesaj paylaşarak, "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topbaş'ın vefatına ilişkin olarak, "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim" dedi.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti. Topbaş İBB'deki görevinden 2017 yılında istifa etti.

Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.