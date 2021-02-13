Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş 90 gün önce kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:19
Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Kadir Topbaş koronavirüsten hayatını kaybetti


Görevdeyken alınan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, buradan İstanbul'a geçerek Topbaş için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. 

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, ”Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı

İMAMOĞLU; İBB BİNAMIZDA TÖREN TALEBİMİZİ İLETTİK

Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın vefat ettiği hastaneden çıkışında yaptığı değerlendirmede, "İstanbulumuza çok değerli hismetleri olmuş, 13 yıl hizmet olmuş ve sadece bir belediye başkanı kimliği değil, aynı zamanda Kadir Abi denilmiş bir insanı bugün ebediyete uğurladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hem İstanbulumuzun hem de İBB camiamızın, hem de ailemizin başı sağolsun. Yarın Fatih Camii'nde, kendilerine öncelikli İBB binamızda da bir törenle camiye nakli konusunda talebimizi ilettik. Ailenin kararına, hava durumuna göre hareket edilecek. Kadir Topbaş beyefendiye yakışan şekilde uğurlamak bizim sorumluluğumuzdur. İl Başkanımız da, Engin Altay bey de gelip aile ile acısını paylaştık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, "İstanbul halkı Kadir Abi'ye teveccüh gösterdi. İstanbul halkı onu hayırla yadedecek. Kadir Topbaş denilince akla hizmet gelecek. Gerçekten üzgünüz, Kadir Topbaş İstanbul ile özdeşleşmiş bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. 

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbulumuza çok değerli hizmetlerde bulunan Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin bir mesaj paylaşarak, "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topbaş'ın vefatına ilişkin olarak, "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim" dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 

2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.  Topbaş İBB'deki görevinden 2017 yılında istifa etti.

Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşİBBVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta kalan vatandaşlara İBB elini uzattı
Sokakta kalan vatandaşlara İBB elini uzattı
Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı
Meltem Cumbul Sıra Bizde ile kadınları ekran başına topladı
Gara Operasyonu | Örgütün kış yapılanması imha edildi
Gara Operasyonu | Örgütün kış yapılanması imha edildi
Fırtına ve hortum Ege Bölgesi'ni vurdu | Çok sayıda yaralı var
Fırtına ve hortum Ege Bölgesi'ni vurdu | Çok sayıda yaralı var
İstanbul kara kışa hazır | Kar Trakya'dan geliyor
İstanbul kara kışa hazır | Kar Trakya'dan geliyor
Kuzey Irak'ta operasyon | Gara'da 3 şehidimiz var
Kuzey Irak'ta operasyon | Gara'da 3 şehidimiz var
Kar soğuk hepsi birden geliyor | Kara kış kapıda
Kar soğuk hepsi birden geliyor | Kara kış kapıda
Konya Tuzlukçu'da deprem oldu | Konya'da deprem 4.6
Konya Tuzlukçu'da deprem oldu | Konya'da deprem 4.6
Fırtına İstanbul ve Trakya'yı vurdu, çatıları uçurdu
Fırtına İstanbul ve Trakya'yı vurdu, çatıları uçurdu
Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı
Sivas'ta deprem oldu | Gemerek 4.4 ile sallandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim