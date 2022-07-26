Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu
Son dakika deprem haberi. Kahramanmaraş Tevekkelli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ilan edildi.
Saat 09.11'de meydana gelen deprem Kahramanmaraş şehir merkezi başta olmak üzere Türkoğlu, Karacasu, Pazarcık gibi merkezlerde yoğun olarak hissedildi
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.07.26 09:24:05 37.4145 36.9425 5.0 -.- 1.9 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.07.26 09:14:07 37.3997 36.9183 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.07.26 09:11:00 37.4508 36.9938 3.4 -.- 4.4 4.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.07.26 08:40:58 39.5457 27.7487 6.2 -.- 2.6 -.- KOZOREN-(BALIKESIR) REVIZE01 (2022.07.26 08:40:58) 2022.07.26 08:17:10 40.8228 31.3670 14.0 -.- 2.1 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel 2022.07.26 07:11:09 37.9210 32.0788 5.3 -.- 1.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2022.07.26 06:36:49 36.3593 28.3178 9.2 -.- 0.9 -.- AKDENIZ İlksel 2022.07.26 05:41:05 36.1432 28.5472 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2022.07.26 04:17:20 39.5573 41.3355 5.0 -.- 2.2 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2022.07.26 02:50:23 35.1660 25.2732 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel 2022.07.25 23:54:43 39.5483 39.6640 7.0 -.- 1.8 -.- TATLISU-(ERZINCAN) İlksel