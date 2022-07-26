Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu



Son dakika deprem haberi. Kahramanmaraş Tevekkelli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Tevekkelli merkez üssü olan depremin şiddeti 4.6, geniş bir alanda hissedilen deprem yer kabuğunun 3.4 KM derinliğinde oluştu.

Saat 09.11'de meydana gelen deprem Kahramanmaraş şehir merkezi başta olmak üzere Türkoğlu, Karacasu, Pazarcık gibi merkezlerde yoğun olarak hissedildi