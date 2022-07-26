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Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu

Kahramanmaraş Tevekkelli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ilan edildi.

26 Temmuz 2022 Salı 09:25
Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu

Kahramanmaraş'ta Deprem oldu | 4.6 korkuttu


Son dakika deprem haberi. Kahramanmaraş Tevekkelli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Tevekkelli merkez üssü olan depremin şiddeti 4.6, geniş bir alanda hissedilen deprem yer kabuğunun 3.4 KM derinliğinde oluştu.

Saat 09.11'de meydana gelen deprem Kahramanmaraş şehir merkezi başta olmak üzere Türkoğlu, Karacasu, Pazarcık gibi merkezlerde yoğun olarak hissedildi

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.07.26 09:24:05  37.4145   36.9425        5.0      -.-  1.9  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.07.26 09:14:07  37.3997   36.9183        5.0      -.-  2.0  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2022.07.26 09:11:00  37.4508   36.9938        3.4      -.-  4.4  4.6   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2022.07.26 08:40:58  39.5457   27.7487        6.2      -.-  2.6  -.-   KOZOREN-(BALIKESIR)                               REVIZE01   (2022.07.26 08:40:58)
2022.07.26 08:17:10  40.8228   31.3670       14.0      -.-  2.1  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 İlksel
2022.07.26 07:11:09  37.9210   32.0788        5.3      -.-  1.7  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2022.07.26 06:36:49  36.3593   28.3178        9.2      -.-  0.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.07.26 05:41:05  36.1432   28.5472       26.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.07.26 04:17:20  39.5573   41.3355        5.0      -.-  2.2  -.-   KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2022.07.26 02:50:23  35.1660   25.2732        5.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.07.26 02:44:37  35.1743   25.2925        7.6      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.07.26 01:35:56  34.9253   25.2825       10.2      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.07.26 01:26:57  35.0742   25.2960       14.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.07.26 00:27:25  40.7392   33.5870        5.0      -.-  3.0  2.9   IKICAM-KORGUN (CANKIRI)                           İlksel
2022.07.25 23:54:43  39.5483   39.6640        7.0      -.-  1.8  -.-   TATLISU-(ERZINCAN)                                İlksel
Son Güncelleme: 26.07.2022 09:33
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