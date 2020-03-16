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Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile yurt genelinde bugece yarısından itibaren tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatılıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 18:14
Kahveler, ve sinemalar kapatılıyor| Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor

Kahveler, oyun salonları ve sinemalar kapatıldı | Koronavirüs'e karşı sert önlemler geliyor 


Koronavirüsle mücadelede Türkiye yeni bir aşamaya geçiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile yurt genelinde bugece yarısından itibaren tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatılıyor. Türkiye genelinde 10 bine yakın vatandaşımız Koronavirüs endişesiyle karantina altında tutulurken, yurt genelinde alınan önlemler kademe kademe artırılıyor.

Türkiye Koronavirüs ile mücadelede katı kurallar getiriyor. Bugece yarısından itibaren 81 ilin tamamında tüm kahvehaneler, kafeteryalar, sinema ve tiyatrolar ile kapalı oyun alanları ve internet cafeler kapatılıyor. 


Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesinin ardından Diyanetişleri Başkanlığı camilerde cemaatle namaz kılmayı ertelemesinin ardından, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak ülke genelinde kahvehaneler, internet cafeler ile, sinema, tiyatro, kapalı oyun alanlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını istedi. 

Cenaze namazları için camilerin açılmasına engel olunacak. Cenaze namazları çok gerekmedikçe mezarlıklarda kılınacak.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu taziye evlerine de sınırlama getirildi. 

İSTANBUL MODERN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bu arada Modern İstanbul koranavirüs gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. İstanbul Modern'den yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve müzemizin tüm paydaşlarının sağlığı her şeyden önemli. Yeni koronavirüs (COVID-19) için alınan tedbirler kapsamında, İstanbul Modern olarak kapılarımızı 31 Mart'a kadar geçici olarak kapatıyoruz.

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Son Güncelleme: 16.03.2020 19:04
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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