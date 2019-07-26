Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102933
ALTIN
257.770
DOLAR
5.6292
STERLİN
6.9574
EURO
6.2652

Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para basma organizasyonunu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın kurduğu ortaya çıktı..

Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para basma organizasyonunu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın kurduğu ortaya çıktı..

26 Temmuz 2019 Cuma 14:26
Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş

Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş


İstanbul polisinin ortaya çıkardığı tarihin en büyük sahte dola basma olayının ardından, Türkiye'nin prestijli üniversitelerinden birinin Ekonomi bölümü mezunu genç çıktı. 
Bogaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman tarafından organize edilen çetenin Rusça bir el kitabından büyük ölçüde faydalandığı belirlendi. 

İstanbul’da geçen cuma günü Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir matbaaya düzenlediği operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin dolar sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman’ın da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’daki tarihi operasyonun arkasından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman çıktı. 


Hürriyet Gazetesi'nde bugün Çetin Aydın imzasıyla yayınlanan habere göre Savaşman’ın çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlendi. Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenildi. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edildi. Çeteyi 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün’ün arandıkları belirtildi. 6 kişi tutuklandı. 
 

Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi
Kalpazanlık çetesinin bastığı 271 milyon dolar sergilendi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonu
Sahte gelin lahmacun yerken, takı ve altınlarla kaçtı
Sahte gelin lahmacun yerken, takı ve altınlarla kaçtı
Sahte yarbay, ünformayı 'Heyacan olsun diye' giymiş
Sahte yarbay, ünformayı 'Heyacan olsun diye' giymiş
Sahte vali ve kaymakamlara operasyon
Sahte vali ve kaymakamlara operasyon
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Anahtar Kelimeler:
Kalpazanlık çetesiSahte DolarSahte ParaSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keyfi trafik cezasını iptal eden hakime ceza
Keyfi trafik cezasını iptal eden hakime ceza
Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 
Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 
Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi
Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 
Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 
Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı
Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı
Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı
Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı
Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi
Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort