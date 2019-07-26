Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş



İstanbul polisinin ortaya çıkardığı tarihin en büyük sahte dola basma olayının ardından, Türkiye'nin prestijli üniversitelerinden birinin Ekonomi bölümü mezunu genç çıktı.

Bogaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman tarafından organize edilen çetenin Rusça bir el kitabından büyük ölçüde faydalandığı belirlendi.

İstanbul’da geçen cuma günü Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir matbaaya düzenlediği operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin dolar sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman’ın da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’daki tarihi operasyonun arkasından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman çıktı.



Hürriyet Gazetesi'nde bugün Çetin Aydın imzasıyla yayınlanan habere göre Savaşman’ın çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlendi. Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenildi. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edildi. Çeteyi 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün’ün arandıkları belirtildi. 6 kişi tutuklandı.

