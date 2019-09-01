Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044

Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp

Kamp yapmak için İstanbul'dan Rize'ye gelen 6 kişilik grubun çıktığı Handüzü Yaylası yakınlarında kaybolduğu bildirildi.

Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp

Kamp yapmak için İstanbul'dan Rize'ye gelen 6 kişilik grubun çıktığı Handüzü Yaylası yakınlarında kaybolduğu bildirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 06:57
Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp

Kamp yapmak için yaylaya çıkan 6 kişi kayıp


İstanbul'dan Karadeniz'in ünlü yaylası Handüzü'ne gelen 6 kişilik gruptan haber alınamıyor. Ormanlık alanda yolunu kaybeden 6 kişiyi bulmak için dün başlatılan çalışmalar bugün de devam edecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduklarını bildiren grup üyelerine ulaşmak için Rize'den AFAD ve UMKE ekipleri destek veriyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba, ulaşmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede, havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.


Öğle saatlerinde kamp kurmak için Handüzü Yaylası'nda giden 6 kişilik grup, bölgede etkili sis nedeniyle yolunu kaybetti.

Ormanlık alanda yolunu şaşıran gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gruba ait bir ize ulaşılamadı. Havanın kararması ve etkili sis nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.

Kaybolan grubunun, tatil için İstanbul'dan geldikleri Rize'de kamp yapmak için yaylaya çıktıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
RizeGüneysuHandüzüKampOrmanAFADUMKEHandüzü Yaylası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte yolcu otobüsünü çocuğa kullandırdı
Trafikte yolcu otobüsünü çocuğa kullandırdı
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici
İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi
İtfaiye erleri zamana karşı yarıştı, bina tahliye edildi
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
30 Ağustos Zafer Bayramı için coşkulu kutlama
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Kızı Türkiye'de ölen acılı Rus babadan korkunç iddia
Denizlerde av yasağı sona eriyor
Denizlerde av yasağı sona eriyor
30 Ağustos Zafer Bayramı | Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü
30 Ağustos Zafer Bayramı | Atatürk, 25 yıl sonra İstanbul'a geri döndü
Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı
Servis işçileri yola savruldu, 20 kişi ağır yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort