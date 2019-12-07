

Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı





Son yıllarda İç Anadolu Bölgesi'nde köy ve kasabaları dolduran sokak köpeklerinin, komşu büyükşehir belediyelerinin kamyon kasalarına doldurularak ormanlara ya da komşu illerin sınırları içerisindeki küçük yerleşim birimlerine attığı ortaya çıktı. Bugün Mersin'de tesadüfen yakalanan bir kamyon kasası dolusu köpeğin böyle bir uygulamaya kurban edilmeye çalışıldığı belirlendi. Mersin ve Antalya'daki bazı yerel yönetimlerin, kamyonlara doldurduğu köpekleri Konya, Isparta, Burdur'a bağlı köy ve mahalle girişlerine gizlice götürerek terk ettiği iddia ediliyor. Antalya'ya yakınlığı ile bilinen Manavgat ve Seydişehir'e bağlı küçük yerleşim birimlerinde sayısı hızla artan sokak köpeklerinin Antalya ya da Mersin'den getirilerek terk edildiği tahmin ediliyor. Son 5 yıldır sokak köpeklerinin hızla arttığını belirten bölge halkı "Bu hayvanların buraya kadar nasıl geldiğini bir türlü çözemedik" yorumunu yapıyordu.

MERSİN'DE BİR KAMYON DOLUSU KÖPEK YAKALANDI

Mersin'de sokak hayvanlarını ormanlık alana atmak için yola çıkan kamyona operasyon

Sokak köpeklerinin şehir merkezlerinden toplanıp ormanlık alanlara bırakılması, açlığa, susuzluğu, ölüme terk edilmesi ne yazık ki yıllardır karşılaştığımız bir vicdansızlık. Bu dramın en son örneği Alanya-Mersin arasında yaşandı...

Belediyelerin kendi sınırlarından topladıkları köpekleri başka bir belediyenin sınırlarındaki alanlara atması son günlerde alışılageldiğimiz tabloyu ortaya koyuyor. Konuyla ilgili jandarma harekete geçerek zaman zaman operasyonlar yapılıyor, ormana atılmak istenen kamyonlar dolusu köpek kurtarılıyor.

Bu operasyonlardan biri de önceki gün Mersin'de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri Alanya'dan yola çıkıp Mersin'e gelen bir kamyonu Bozyazı-Aydıncık yolunda durdurdu. Kamyonun küpesiz ve aşısız 70 köpeğin olduğu tespit edildi. Kamyonun şoförü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.

MERSİN BELEDİYESİ: BU YAPILAN YASAL DEĞİL

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayvanların Alanya ilçesinden yüklenerek, Mersin’e doğru yola çıkarıldıkları öğrenildi ve kentin muhtelif yerlerine bırakılacakları beyan edildi.

Jandarma ekipleri, olayı Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi olaya el attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Alanya Belediyesi’ni aradı ve yaptıklarının yasal olmadığını, suç işlediklerini söyledi. Bunun üzerine köpekler tekrar Alanya’ya gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yıllardır komşu illerden toplanan köpeklerin kendi sınırlarına bırakıldığını, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, söz konuşu 70 köpekle ilgili hiçbir belge bulunmadığı için geri gönderildiklerini açıkladı.

Köpeklerin bulunduğu kamyon, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştı.