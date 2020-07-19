Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak tarihinde gerçekleşen Kanal İstanbul Çalıştay raporunu kitap haline getirdi. Kanal İstanbul Projesinin etkileri açısından bilimsel olarak değerlendirildiği kitabın tanıtım toplantısı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından 10 Ocak 2020 tarihinde, bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının katılımı ile gerçekleşen Kanal İstanbul Çalıştayı’nın raporu, kitap olarak basıldı. Kanal İstanbul Projesinin, 17 farklı uzmanlık alanından 29 bilim insanı tarafından değerlendirildiği ‘Çok Disiplinli Değerlendirme’ kitabında şu konular yer alıyor:

-Gemilerin hareket ve manevraları,

-Deniz ulaşımı,

-Uluslararası deniz hukuku ve Montreux Sözleşmesi,

-Deprem mühendisliği, deprem ve tsunami riski,

-Kanal hidrodinamiği,

-Doğa ve çevrenin korunması,

-Deniz bilimleri,

-Yeraltı sularının durumu,

-Entegre kıyı ve deniz yapıları,

-Trafik ve ulaşım,

-Fiziki coğrafya, atmosfer, hava ve iklim değişikliği,

-Altyapı ve arıtma tesisleri,

-Kültürel ve doğal varlıklar,

-Yeni yerleşimler,

-Meteorolojik parametreler,

-Mekânsal planlama,

-Çevre iktisadı ve çevre hukuku

Kitapta ayrıca, Kanal İstanbul’un Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda ele alınan ya da alınmayan hususlar ve eksik değerlendirmeler detaylı şekilde yer aldı. Kanal İstanbul Kitabı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı tanıtım toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacak.