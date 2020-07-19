Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı

Kanal İstanbul Projesinin etkileri açısından bilimsel olarak değerlendirildiği kitabın tanıtım toplantısı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:58
Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı

Kanal İstanbul için İBB'den bilimsel değerlendirme çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak tarihinde gerçekleşen Kanal İstanbul Çalıştay raporunu kitap haline getirdi. Kanal İstanbul Projesinin etkileri açısından bilimsel olarak değerlendirildiği kitabın tanıtım toplantısı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından 10 Ocak 2020 tarihinde, bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının katılımı ile gerçekleşen Kanal İstanbul Çalıştayı’nın raporu, kitap olarak basıldı. Kanal İstanbul Projesinin, 17 farklı uzmanlık alanından 29 bilim insanı tarafından değerlendirildiği ‘Çok Disiplinli Değerlendirme’ kitabında şu konular yer alıyor:

-Gemilerin hareket ve manevraları,

-Deniz ulaşımı,

-Uluslararası deniz hukuku ve Montreux Sözleşmesi,

-Deprem mühendisliği, deprem ve tsunami riski,

-Kanal hidrodinamiği,

-Doğa ve çevrenin korunması,

-Deniz bilimleri,

-Yeraltı sularının durumu,

-Entegre kıyı ve deniz yapıları,

-Trafik ve ulaşım,

-Fiziki coğrafya, atmosfer, hava ve iklim değişikliği,

-Altyapı ve arıtma tesisleri,

-Kültürel ve doğal varlıklar,

-Yeni yerleşimler,

-Meteorolojik parametreler,

-Mekânsal planlama,

-Çevre iktisadı ve çevre hukuku

Kitapta ayrıca, Kanal İstanbul’un Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda ele alınan ya da alınmayan hususlar ve eksik değerlendirmeler detaylı şekilde yer aldı. Kanal İstanbul Kitabı, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı tanıtım toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor
İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli kararn 
İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı
İSKİ 2019 Faaliyet raporu onaylandı
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
İBB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek
İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
İBB İstanbul'un en uzak noktalarını sanatla buluşturuyor
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
Halk Ekmek'te önemli atama 
Halk Ekmek'te önemli atama 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!
NG araştırmasından stres çıktı | Ne mutluyuz ne de umutsuz!
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı
Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alay'ında covid-19 şüphesi
Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alay'ında covid-19 şüphesi
Burçların tarihleri değişti, astroloji dünyası şaşkın
Burçların tarihleri değişti, astroloji dünyası şaşkın
COVID-19, güvenlik ve devlet algısını da değiştirdi
COVID-19, güvenlik ve devlet algısını da değiştirdi
Van'da keşif uçağı düştü, 7 şehidimiz var 
Van'da keşif uçağı düştü, 7 şehidimiz var 
Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 
Siirt Pervari'den acı haber | 2 şehidimiz var 
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı
Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim