'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor" diyerek video paylaştı. Bakanlığa seslenen Öztunç, "Göreviniz bu rezalete son vermektir" dedi.

Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu. pic.twitter.com/KjTiajiTo0 — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 13, 2022

Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenerek "Kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir" ifadelerini kullandı.

Öztunç, bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peribacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir"



"Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu"

Dünyanın hayranlık duyduğu Ihlara vadisine iş makinalarıyla vahşice girip yol açmak, peri bacalarını yıkmak bu ülkeye, tarihe ,kültüre ihanet değil de nedir ? #PeribacalarınaDokunma pic.twitter.com/tPGSbUSSRx — nurse ???? (@nursse_hemsire) September 13, 2022



NE OLMUŞTU?

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor.

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar-Göreme arasında yapımı süren yolun bölgedeki peribacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi ölçüde zararlar verdiğini söylemişti. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar’a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için de yapıldığını ileri sürmüştü.