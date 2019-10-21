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Kapalı Çarşı'da matkaplı cehalet | Tarihi kitabeyi oymuşlar

İstanbul'un gözdesi Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı maganda saldırısına uğradı. Matkapla kitabesi delinen Fesçiler girişi üstündeki kitabeye güvenlik kamerası takılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Kapalı Çarşı'da matkaplı cehalet | Tarihi kitabeyi oymuşlar

İstanbul'un gözdesi Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı maganda saldırısına uğradı. Matkapla kitabesi delinen Fesçiler girişi üstündeki kitabeye güvenlik kamerası takılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 18:48
Kapalı Çarşı'da matkaplı cehalet | Tarihi kitabeyi oymuşlar

Kapalı Çarşı'da matkaplı cehalet | Tarihi kitabeyi oymuşlar

Skyfall filminin bir sahnesi için 3 motosikletle çatısı talan edilen Kapalı Çarşı'da matkaplı magandalar cirit atıyor. Tarihi Kapalı Çarşı'nın Fesçiler Kapısı girişindeki kitabe matkapla delinerek güvenlik kamerası takmışlar..


İstanbul'un dünya çapında tanıtımını yapacağız yalanıyla James Bond filmi çekimlerinde çatısında motorsikletlerin gezdirildiği tarihi mekan yeni magandalık önlemleriyle gündemde. Tam 30 milyon lira harcanarak, 600 iş gününde yeniden restore edilen Tarihi Kapalı Çarşı'nın çatısında koruma önlemleri devam ederken, matkaplı magandaların 300 yıllık kitabeyi delerek güvenlik kamerası yerleştirdiği ortaya çıktı.
Kapalı Çarşı'da çok sayıda dükkan sahibinin, yer darlığını bahane ederek, tarihi yapının tabanını kazdığı, temeline ağır zararlar verdiğini belirten uzmanlar, son restorasyon sırasında ortaya çıkan tahribatın yer yer onarıldığını ve ek önlemler aldığını söylese de, aradan geçen zaman içinde yeni şikayetlerin geldiği biliniyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken son olay özellikle tarihi mekanlara duyarlılığı ile bilinen sanat arihçilerini, mimarları çileden çıkardı. Detaylar, haberin devamında.

MAGANDANIN BİRİ MATKAPLA KİTABEYİ DELDİ


İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan, 19. yüzyıla ait kitabe matkapla delinerek, üzerine güvenlik kamerası monte edildi. Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medyada tepkilere neden olan kamera apar topar söküldü. Akılalmaz matkaplı tahribattan geriye delikler ve kablolar kaldı. Kapalıçarşı'nın bir diğer kapısı olan Beyazıt Kapısı'nın bir köşesinde de duvara monte edilmiş güvenlik kamerası olduğu görülürken, tarihi çarşının duvarlarındaki çok sayıda klima da görüntülere yansıdı

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1460 yılında inşasına başlanan, dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olma özelliğiyle günümüze kadar ulaşan Kapalıçarşı, özellikle kültür ve turizm alanında İstanbul'un simgeleri arasında yer alıyor. Mimarisiyle oldukça ilgi çeken Kapalıçarşı, her gün 250 bin ile 400 bin kişiyi misafir ediyor.

GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRİLDİ

Beyazıt, Mercan ve Nuruosmaniye semtlerinin ortasında yer alan Kapalıçarşı'nın bu semtlerin farklı noktalarına çıkan birçok kapısı mevcut. Bu kapılardan biri olan, Beyazıt'taki Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan ve 19. yüzyılda Hattat Sami Efendi tarafından 'Celi Talik', yani normal görüş mesafesinden daha uzaktan da okunabilen kitabe türü olarak yazılan tarihi kitabenin üstüne geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası yerleştirildi.

KAMERA SÖKÜLDÜ, TAHRİBATIN İZİ KALDI

Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bugün o güvenlik kamerasının yerinde olmadığı görülürken, kameranın tepkiler üzerine söküldüğü öğrenildi. Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı.

ÇARŞININ DUVARLARI KLİMA VE GÜVENLİK KAMERASIYLA DOLU

Kapalıçarşı'nın bir diğer kapısı olan Beyazıt Kapısı'nın bir köşesinde de duvara monte edilmiş güvenlik kamerası olduğu görülürken, tarihi çarşının duvarlarındaki çok sayıda klima da görüntülere yansıdı. Kapalıçarşı'da meyve ve sebze satan Sedat Demiray isimli esnaf, tepkilere yol açan güvenlik kamerasının dün akşam sökülmüş olabileceğini ifade ederek, "Duvarlara her şey takıyorlar. Delik açıyorlar, kablo döşüyorlar. Benim bildiğim güvenlik kamerası bir şeyi korumak içindir, ama bunların neyi nasıl koruduğunu ben anlamadım" dedi.

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