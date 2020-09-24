Kapanmaz deniz manzaralı eşsiz hafriyat sahası





Dünyanın en güzel eşsiz koylarını, SİT alanlarını betona gömen Türkiye, İstanbul'un beton artıklarını da, Karadeniz'in eşsiz güzelliği ile ünlü Ağaçlı yakınlarında sahile döküyor. Yollarda terör havası estiren hafriyat kamyonları, trafik kurallarını ihlal ederken vatandaşlar denizin rengini değiştiren hafriyat sahasına tepkili.



İstanbul Avrupa yakasında inşaat kazılarında çıkan hafriyatın döküleceği alan olarak denize sıfır plajı ile bilinen Eyüpsultan Ağaçlı köyü seçildi. Her gün binlerce kamyon hafriyat kamyonu İstanbul'un değişik ilçelerinde inşaatlardan çıkarılan moloz ve hafriyatı plajın üstüne boca ederken, ağır yük kamyonlarının kural tanımaz seyri vatandaşların tepkisine neden oluyor.

'ın bile isyan ettiği "İstanbul'a ihanet ettik' sözüne rağmen, Karadeniz sahilinde oluşturulan dev hafriyat tepeleri her gün biraz daha yükseliyor. İstanbul trafiğinde kural ihlali yaparak seyreden hafriyat kamyonları, tehlike saçmaya devam ediyor. Eyüpsultan İlçesi’ne bağlıyolunda hızla giden kamyonların, molozlarını da plaja yakın bir alana boşaltması nedeniyle deniz, kahverengiye dönmüş durumda. Kamyonların yolda hızla ilerlemesi ve Ağaçlı Plajı’nın son durumu, havadan da fotoğraflandı.

Özellikle Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı Ağaçlı Köy yolunda, bazı noktalarda 40 kilometreye kadar düşen hız sınırına, çok sayıda kamyon şoförü uymuyor.

Çevre sakinleri otobanda aşırı hızla giden kamyonlardan şikayetçi. Ayrıca hafriyat kamyonlarının molozlarını boşaltması için adres gösterilen alan, Ağaçlı Köyü Plajı’nın hemen kenarı. Öyle ki denizin kıyısında döküm yapan onlarca kamyon nedeniyle, suyun rengi tamamen değişmiş ve kahverengine dönmüş durumda. Çevre sakinleri, plajın doldurulmasına da isyan ediyor.

“DENİZE HAFRİYAT YAPIYORLAR"

Bir başka çevre sakini ise "Bu köyümüz açısından çok kötü bir şey. Yıllardır biz bunu çekiyoruz. Kamyonların tozu olsun, gürültüsü olsun. Şu anda yok ama bütün toz köye geliyor. Ayrıca buradaki döküm kamyonlarının hepsi denize hafriyat yapıyor. Biz bu konudan çok mustaribiz. 153’ü arıyoruz, her yere bilgilendirme yapıyoruz ama bu konuda dönüş yapılmıyor. Hızlarından sıkıntılıyız, köy içinden geçenler oluyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Kışın çamuru, yazın tozu bitmiyor. Otobanda hız sınırına da uymuyorlar" ifadelerini kullandı.