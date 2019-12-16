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Kaputaş Plajı'ndan unutulmaz görüntüler

Türkişe'nin dünyaca ünlü sahilleri arasında yer alan Kaş Kaputaş Plajı, ziyaretçilerine görsel şölen sundu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:18
Kaputaş Plajı'ndan unutulmaz görüntüler

Kaputaş Plajı'ndan unutulmaz görüntüler


Yağmur sonrası deniz içindeki mikro canlılar dalgalarla birlikte renk cümbüşüne döndü. Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmurun ardından şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kaş'ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı ziyaret edenler mavinin her tonuyla karşılaştı. İşte hayran bırakan görüntüler...


Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş’ta denizde yağmurdan sonra oluşan mavi renk armonisi muhteşem bir görüntüye sahne oldu. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları Kaputaş Köprüsü'nün altından geçerek denize ulaştı. Bu anlarda denizin mavi rengi turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü.

DOĞAL KAYNAK SUYU İLE DAĞ SUYU KARIŞTI


Yağmur sonrası oluşan manzaranın görenleri şaşırtması üzerine yapılan araştırma sonucu denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu büyüleyici turkuaz rengin ortaya çıktığı anlaşıldı.

RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANDI

Kaş-Kalkan sahil karayolunun 23. kilometresinde yer alan Kaputaş’ta harika renk cümbüşüyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi, bazıları da öz çekim yaptı. 

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Dünyanın en ünlü doğal plajında hummalı çalışma: Kaputaş risk altında
Kaputaş Plajı'nı Artık...
Kaputaş Plajı'nı Artık...
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşKaputaş Plajı
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