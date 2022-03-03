Kar Isparta'yı yeniden elektriksiz bıraktı



Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı il merkezinde yeniden elektriklerin kesilmesine neden oldu. Elektrik Dağıtım şirketinin elektrik hatlarını onardığı, yenilediği haberlerinin hemen ardından kent merkezinde yeniden kesintilerin yaşanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz ay CHP'li olduğu için Antalya belediyesinin araçlarını geri yollayan Isparta Belediyesi'nin yolları temizlemek için AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme araçlarını istediği ortaya çıktı.





ELEKTRİK TELLERİNE KARTOPU ATIN ÇAĞRISI

Halen elktrik verilemeyen il merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar yol temizleme çalışmaları yürütüyor.Okulların tatil edildiği il kerkezinde, devrilen ağaçların elektrik hatlarını kopardığını açıklayan yetkililere ise vatandaşlar "Kese kese ağaç mı bıraktınız? Hangi ağaç elektrik tellerine ulaşabiliyor" diyerek tepki gösterdi.

Isparta'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte elektrik kesintilerine neden oldu. Her ne kadar AEDAŞ ekipleri mahallerde bulunan elektrik tellerindeki karı temizlemek için uğraşsa da kesintilere engel olamadı. Isparta'nın Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulunarak mahalleliyi kar topu ile elektrik tellerindeki ağırlığı düşürmeye davet etti. Isparta'nın çoğu caddesinde elektrik telleri kıvılcım saçarken, muhtarın tellere 'kar topu' atma fikri vatandaşlara çok cazip gelmedi.