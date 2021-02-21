Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi



Şubat ayında etkili olan kar yağışı üreticiyi sevindirirken, su havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı uydu görüntüsü dikkat çekti. Bugün Türkiye üzerinde bulut olmaması nedeniyle kar örtüsü uydu görüntülerine de çok net yansıdı.

Bugün ülkemizde genel olarak bulut olmaması nedeniyle, uydu görüntülerinde kar örtüsü (kırmızı renk) çok net belli oluyor. Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer çok iyi örtü var hala. İstanbul'da yağış olmamasına rağmen eriyen karlar da her gün baraj doluluk oranını arttırıyor. pic.twitter.com/SHBQwpDfzR — Melik Ahmet TAŞTAN (@Nowcasting_Turk) February 21, 2021

Keban ve Karakaya Barajlarının ılımanlaştırıcı etkisi de uydu görüntülerine çok güzel bir şekilde yansımıştır. Barajlar nedeniyle Elazığ ve Malatya dolayları çevresine göre neredeyse hiç kar almamış. İlk fotoğraf 18 Şubat'a diğeri ise bugüne(21 Şubat) ait pic.twitter.com/LqFY1m6Lnh — Doğan (@Pangea_268) February 21, 2021

Türkiye genelinde bugün az bulutlu bir hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Türkiye’nin üzerindeki kar örtüsünün uydu görüntülerini paylaşan Taştan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizde genel olarak bulut olmaması nedeniyle, uydu görüntülerinde kar örtüsü (kırmızı renk) çok net belli oluyor. Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer çok iyi örtü var hala. İstanbul'da yağış olmamasına rağmen eriyen karlar da her gün baraj doluluk oranını arttırıyor."

Taştan, sosyal medya hesabından barajların neden olduğu ılımanlaştırma etkisine de dikkat çekti.