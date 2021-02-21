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Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışının ardından uydu verilerini değerlendiren meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan, hava sıcaklıklarının 4 derece artacağını söyledi.

21 Şubat 2021 Pazar 20:26
Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi

Kar örtüsü, en çok üreticişi sevindirdi


Şubat ayında etkili olan kar yağışı üreticiyi sevindirirken, su havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı uydu görüntüsü dikkat çekti. Bugün Türkiye üzerinde bulut olmaması nedeniyle kar örtüsü uydu görüntülerine de çok net yansıdı.

Türkiye genelinde bugün az bulutlu bir hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Türkiye’nin üzerindeki kar örtüsünün uydu görüntülerini paylaşan Taştan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizde genel olarak bulut olmaması nedeniyle, uydu görüntülerinde kar örtüsü (kırmızı renk) çok net belli oluyor. Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer çok iyi örtü var hala. İstanbul'da yağış olmamasına rağmen eriyen karlar da her gün baraj doluluk oranını arttırıyor."

Taştan, sosyal medya hesabından barajların neden olduğu ılımanlaştırma etkisine de dikkat çekti.

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şubatKar YağışıMeteo
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