Kar tatili | 8 ilde okullar tatil edildi





Ulaşım ve eğitimi yoğun olarak etkileyen kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken, hamile ve sağlık sorunu olan kamu çalışanlarının işe gelmemesi istendi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Ordu, Artvin, Sinop, Giresun, Kastamonu, Bartın, Rize ve Trabzon'da eğitime ara verildi.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler;

ORDU AKKUŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek. Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerindeki engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLECEK

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

GİRESUN'UN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME YARIN ARA VERİLECEK

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verilecek. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

KASTAMONU'NUN ÜÇ İLÇESİNDE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara edilecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek. Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise yarın sadece taşımalı eğitime ara verilecek. Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı meydana gelen yollardaki sorunun ekiplerce kısa sürede giderildiği belirtildi. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla evlerine ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, yolların tıkanma nedeninin ise günlerdir uyarı yapılmasına rağmen kış lastiği takmayan otomobil, dolmuş ve servislerin olduğu gözlemlendi. Kış lastiği olmayan dolmuş, servis ve otomobillerle kesinlikle yola çıkılmaması gerekiyor. Aksi takdirde en küçük bir kar yağışında yollar maalesef tıkanıyor. Belediye olarak tüm toplu taşıma araçlarımızı ve servis araçlarımızı vatandaşımızın emrine tahsis ettik. Mümkün olmadıkça özel araçlarınızı kullanmayınız."



