Kar yağışı başladı, İstanbul'da trafik durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle şehrin ana yollarında trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 90'a yaklaştı.

Beylikdüzü’nde lapa lapa yağan kar yağışı yurttaşlara zor anlar yaşattı. İlçedeki bir köprünün üzeri beyaza bürünürken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Şişli'de de yağmur yerini kar yağışına bıraktı. İş çıkış saatine denk gelen kar yağışı nedeniyle hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARILAR GELDİ

: Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



MARMARA BÖLGESİ İÇİN SON TAHMİN

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

