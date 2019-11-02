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Kar yağışı Doğu Anadolu'da ulaşımı vurdu 

Kar kış haberleri Doğu Anadolu'dan gelmeye başladı. Mevsimin ilk tipi ve kar yağışı Erzincan Sivas Karayolu'nda ulaşımı vurdu. 

Kar yağışı Doğu Anadolu'da ulaşımı vurdu 

Kar kış haberleri Doğu Anadolu'dan gelmeye başladı. Mevsimin ilk tipi ve kar yağışı Erzincan Sivas Karayolu'nda ulaşımı vurdu. 

02 Kasım 2019 Cumartesi 07:42
Kar yağışı Doğu Anadolu'da ulaşımı vurdu 

Kar yağışı Doğu Anadolu'da ulaşımı vurdu 


2919 yılının ilk kar yağışı Doğu Anadolu'da ulaşımı vurdu. Tipi yüzünden Sivas Erzincan arasında ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.


Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi.


Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

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