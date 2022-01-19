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Kar yağışı Gaziantep'te ulaşımı vurdu

Gaziantep ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, yollarda çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, yurttaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 18:44
Kar yağışı Gaziantep'te ulaşımı vurdu

Kar yağışı Gaziantep'te ulaşımı vurdu

Etkili kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu trafiğe kapandı. Gaziantep Valisi Gül öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalanlarla ilgili, "1780 araç kurtarıldı, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Davut Gül, yolun kalan kısmının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Gaziantep Valisi Gül, NTV'ye yaptığı yeni açıklamada, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Nizip tarafı kısmen ulaşıma açılmıştı, şimdi tamamen ulaşıma açıldı. Nurdağ tarafı tek şeritten ulaşıma açıldı. 900 civarındaki aracın tahliyesi devam ediyor. Yolun tek şeritli işlemesinde sıkıntı yok. Şu anda kalan 900 civarinda aracın tahliyesi devam ediyor. "

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını bildirdi. 

Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Hastaneye gitmekteyken yolda kalan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz."

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazır olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, yolda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıGaziantep
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