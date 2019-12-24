Kar yağışı Kayseri Kahramanmaraş yolunu ulaşıma kapattı





Günlerdir beklenen kar yağışı yurdun yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapanırken Karayolları ekipleri ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurtarma timleri mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçti.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi ile Göksun ilçesi arasında trafik akışının durmasına neden oldu.

Ağır vasıtaların karlı yolda ilerleyememesi, bazı tırların kayması ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri, hem Andırın ilçesi kavşağı hem de Göksun ilçesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

5 BUÇUK SAAT SÜREN MÜCADELE

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı. Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.