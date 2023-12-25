Kar yolları kapattı, çok sayıda ilde eğitime ara verildi



Türkiye'nin doğu kesimi beyaza büründü. Şehirler arası yollarda meydana gelen kazalarda en az bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bilgisi geliyor. Bayburt, Ağrı, Kars, Erzurum, Artvin, Ardahan illerinden tatil haberleri geldi. Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karabük'ün Eflani ve Ovacık, Kastamonu'da ise açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl Karlıova ilçesinde de okullar bir gün tatil edildi.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Artvin'de eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

YOLLARDA TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gün boyu etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüzlerce köy ve çok sayıda ilçenin kent merkezleri ile olan kara yolu bağlantısı kesildi. Kars ve Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Erzurum, Ağrı, Kars ve Artvin'de de eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.'da tipi nedeniyle 2 binin üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların durması ardından yolların açılması için çalışmalar başlatılacak. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda trafik kazaları da meydana geldi.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 otomobil ve 1 köy minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i bebek 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞRI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya seyir olan Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MUŞ- KULP- DİYARBAKIR KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan araçlar ile içerisindeki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, mahsur kalan araçlar ile içerisindeki vatandaşları kurtarmak için kar temizleme çalışması başlattı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkisinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2918 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

ERZURUM'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlara Karayolları, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri yardım etti. Tipi nedeniyle Erzurum-Bayburt, Tortum- Erzurum (TIR ve çekiciler) Erzurum-Tekman karayolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Erzurum Valiliği merkez ilçe Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Ağrı'da eğitime bir gün ara verildi. Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

KARS’TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Kars'ta eğitime bir gün ara verildi. Kars Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli ve 60 yaş üstü kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.



ARTVİN'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.