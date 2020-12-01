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Kara kış kapıyı çaldı, don ve buzlanma uyarısı geldi

Kara kış etkisini yüksek kesimlerde hissettirmeye başladı. Bazı bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

01 Aralık 2020 Salı 16:19
Kara kış kapıyı çaldı, don ve buzlanma uyarısı geldi

Kara kış kapıyı çaldı, don ve buzlanma uyarısı geldi

Türkiye iç ve doğu bölgeleri ile Trakya'da kış mevsimini hissetmeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışları etkili olurken Meteoroloji vatandaşları don ve buzlanmaya karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun batısı ise kar yağışlı. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) ; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş:İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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