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Kara kış Sibirya'dan geliyor | İstanbul'a soğuk hava uyarısı

Trakya ve Marmara bölgesi yarından itibaren soğuk hava dalgasının altında girecek. 2021 yılının ilk kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:27
Kara kış Sibirya'dan geliyor | İstanbul'a soğuk hava uyarısı

Kara kış Sibirya'dan geliyor | İstanbul'a soğuk hava uyarısı

Marmara ve Trakya bölgesi için kar yağışı ile soğu hava dalgası bekleniyor. Meteoroljik verilere göre önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki hafta salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Konya, İstanbul, Çanakkale ile Trakya için yağışlı hava sistemi etkili olacak.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine yağış bırakan alçak basınç hava sisteminin yarın etkisini artırması beklenirken, çarşambadan itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 11.01.2021 17:31
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı
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