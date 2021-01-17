Kara kış ulaşımı aksatıyor, çok sayıda araç yollarda kaldı

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. D-100 Karayolu üzerinde ise yaklaşık 32 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor

Düzce’de etkili olan kar yağışı, kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Bununla birlikte Gölyaka TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yol tamamen karla kaplı olduğu için trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu’nda ise araç yoğunluğu oluştu.

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım çift yönlü durdu. Yoğun kar yağışına araçların arıza yapması ve kayması da eklenince kilometrelerce kuyruk oluştu. Marmara Bölgesi'nde yoğun trafiğin yükünü çeken Bursa’da ise kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Dün gece yarısından itibaren yürütülen çalışmalarla yeniden açılan yolda buzlanma tehlikesi sürüyor. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutabilmek için sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yapıyor.

Bu arada Yalova'da karavanlarıyla kamp yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, AFAD ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı. AFAD İl Müdürlüğüne ait paletli araçla bölgeye ulaşan ekipler, söz konusu 20 kişiyi alarak köye getirdi.



DÜZCE VE SAKARYA'DA ULAŞIM ÇİLESİ

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirirken, makaslayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Yolun Hendek kesimi Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde de araçların arıza yapması ve kayması sonucu kilometrelerce kuyruk oluştu.

Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar traktör ile çekildi, bazı araçlar ise görevli polislerin yardımıyla hareket edebildi

Bursa’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışı tipiye dönüştü.

Son gelen bilgilere göre, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalarda meydana geldi. Mudanya- Bursa Yolu, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Yüzlerce araç karda mahsur kalırken bölgeye polis, jandarma, arama-kurtarma ve kar küreme araçları sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda, kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yolda kalan araç sürücülerinin yardımına ise görevli polis ekipleri koştu. Bazı araçlar, polis ekiplerinin iterek yardım etmesiyle hareket edebildi.



