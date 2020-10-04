Karabağ'da 15 köy işgalden kurtarıldı | Ermeni paçavrası böyle indirildi





Karabağ'da Azerbaycan Türk ordusunun ilerleyişi sürüyor. Yüzlerce araç, tank, zırhlı personel taşıyıcısı, ağır silahlar ve mühimmatlarını bırakarak kaçan Ermeni birliklerinin mayınladığı 8 köy dün özgürlüğüne kavuşturuldu. Magadiz Köyü'nde Ermenistan bayrağı indirilerek göndere Azerbaycan bayrağının çekilmesi görüntüleri ülke genelinde büyük sevince neden oldu.



Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Magadiz bölgesinin tamamen Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz’de Azerbaycan bayrağını dikti. Magadiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. 3 Ekim'den sonra Magaviz'in adını değiştiriyorum. Bundan sonra Magadiz'in adı Segovuşan (Su kavuşan) olacaktır” ifadelerini kullandı.



"ERDOĞAN AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını, yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere ağır toplar dahil çeşitli silahlarla farklı yönlerden ateş açtığını anımsattı.

Bu provokasyon sonucunda askerlerin ve sivillerin hayatını kaybettiğini bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da bir karşı saldırı başlattığını kaydetti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırısının, Erivan yönetiminin Azerbaycan'a karşı askeri provokasyona başvurduğu ilk olay olmadığını aktaran Aliyev, temmuz-ağustos aylarındaki saldırıların ve yabancıların işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak yerleştirilmesinin Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Aliyev, Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" gibi ifadelerle müzakere sürecini anlamsız hale getirdiğini belirtti.

"TÜM BUNLAR AZERBAYCAN-TÜRKİYE BİRLİĞİ'NİN BİR BAŞKA AÇIK ÖRNEĞİ"

Ermenistan'ın yeni saldırısının, "ilk saatlerinden itibaren kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından her düzeyde şiddetle kınandığını" ve hain bir eylem olarak görüldüğünü" hatırlatan Aliyev, mektubunda şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Üyesi oldukları Türk Konseyinin 28 Eylül'de Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde bir an önce çözülmesinin önemine ilişkin bir bildiri kabul ettiğini belirten Aliyev, bu bildiri için de Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

7 KÖY DAHA KURTARILDI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.



