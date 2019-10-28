Karabük Belediye Başkanı'ndan çılgın uygulama

Belediye çalışanlarının işine geç geldiğini farkeden MHP'li başkan Rafet Vergili, geç gelen çalışanların içeriye girişini, belediyenin güvenlik görevlileri aracılığıyla engelledi. Daha önce geç gelenleri uyardığını iddia eden Vergili daha önce uyarıda bulunduğunu belirterek, "İşçi ve memur arkadaşlarımızın belli bir düzende, disiplin içerisinde çalışması şart" dedi. Belediye çalışanları neye uğradığını şaşırdı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili sabah makamına geçerek güvenlik görevlilerine geç gelen personelin içeriye alınmaması talimatını verdi. Geç kaldıkları ileri sürülen Başkan Vergili'nin özel kalem Müdürü İrfan Kartal'ın da aralarında bulunduğu personel içeriye alınmadı. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün çalışacak olan personel içeriye alınmayınca neye uğradıklarını şaşırdı.



Başkan Vergili daha önce uyarıda bulunduğunu belirterek, "Uzun zamandır arkadaşları uyarıyorum. 18 yaşından itibaren iş hayatının içerisindeyim. 18 yaşında da 400 - 500 işçinin başında tam sorumlu kişiydim. İşçi ve memur arkadaşlarımızın belli bir düzende, disiplin içerisinde çalışması şart. İş olur olmaz. Bir tane vatandaş gelebilir.

Bizim işimiz de ona o saatte hizmet etmek. İnsanların kusurlarını, hatalarını yakalamak hoşuma giden bir olay değil. Ama bunu bir düzene sokmanız gerekir diye defalarca uyardım. Bu uyarımı hiç kimse dikkate almadı. Buraya gelen personelin geciktiğini görüyorum, zamanında işbaşı yapmadığını biliyorum. Böyle bir uygulama yaptık. Arkadaşların ileride daha iyi hizmete dönük çalışmaları inşallah bundan sonra olur. İşe gelmeyenlerin hepsinin hakkında da gerekli işlemleri yapacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan" dedi.

GİRİŞ NOKTALARINDA KAMERA TESPİTİ

Başkan Vergili işe geç kalanları bundan sonra işe almayacağını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Şu anda personelimizin sayısı 3'de 1'i, 2'si belirlenen saatte işe gelmedi. Tahmin ediyorum, bugün yarım gün tatil diyerekten büyük bir kısmı da işe gelmeyecekti zaten. Bundan sonra işe geç kalanların hiçbirini işe aldırtmayacağım. Tamam 10 dakika gecikme kabul edilebilir. Gelmeyenlerin hiçbirini işe aldırtmayacağım ve haklarında da mutlak suretle rapor yapacağım. Giriş noktalarındaki kameralardan tespitlerini yaptıracağım."

'BAŞKANIMIZIN ART NİYETLİ BİR TAVRININ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Tüm Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı da içeriye alınmayanların arasın yer aldı.

Avdancı yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arifesinde belediyedeki iş yerimizde bir sürprizle karşılaştık. Sabah 08.30'dan itibaren belediye hizmet binasında görevli kadrolu memur ve sözleşmeli arkadaşlarımız mesaiye başlamak için işyerlerine geldiğinde giriş kapımızın güvenlik görevlileri tarafından kapatılarak içeriye giriş yapan arkadaşlarımızın engellenmesiyle karşılaştık.

Arkadaşlarımız belediyenin etrafında, caddede girişlerin açılmasını bekledi.

Kamu hizmetinde müeyyideler bellidir. Saat 08.30'da mesaimiz başlıyor. Bizim giriş kartlarımız var. Personelin ne zaman mesaiye başladığı zaten bellidir. Kamu hizmetini düzgün yapmayanların müeyyideleri bellidir. Uyarı cezasından başlayarak kınama, disiplin, 30'da bir maaş kesimi ve ihraca kadar giden bir süreç vardır. Belediye başkanımızın çalışan personeline art niyetli ya da olumsuz bir tavrının olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu.