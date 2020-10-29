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Karada ve denizde Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı coşkusu bütün yurtta düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor. Sarıyer'deki kutlamalar hem karada hem de denizde gün boyu sürdü.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:28
Karada ve denizde Cumhuriyet coşkusu

Karada ve denizde Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde bayram coşkusu Sarıyer sokaklarına taştı. Pandemi nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet yürüyüşünün yerini araç konvoyu aldı. Kilometrelerce uzayan konvoya vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

Yağmurlu havaya rağmen bayram heyecanının doyasıya yaşandığı kutlama programında halk oyunları ekibi de izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılı Sarıyer’de coşkuyla kutlandı. Sokaklar, binalar Atatürk posterleri ve bayraklarla donatıldı. Pandemi koşulları nedeniyle geleneksel hale gelen Cumhuriyet yürüyüşü yapılamayınca düzenlenen araç konvoyuyla Sarıyer’in sokakları kırmızı beyaza boyandı.

Sarıyer Belediyesi’nin Ferahevler’de bulunan fen işleri şantiyesinden yola çıkan kamyondan iş makinesine, mobil yıkama aracından tankere kadar yüzlerce aracın bulunduğu konvoy Cumhuriyet coşkusunu Sarıyer’in tüm mahallelerine taşıdı.

Hem karadan hem de denizden tekne ve belediye araçlarıyla yapılan konvoya balkonlardan alkışlarıyla destek veren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu.

Sırasıyla İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Maden, Demirciköy, Kilyos, Uskumruköy, Zekeriyaköy, Bahçeköy, PTT Evleri,  Hacıosman, Maslak, Ayazağa, Rumeli Hisarı, FSM, Baltalimanı, Reşitpaşa, Pınar Mahallesi, Darüşşafaka, Derbent ve Cumhuriyet mahallelerini dolaşan konvoya Cumhuriyet tırından yükselen marş ve şarkılar da eşlik etti.

Son Güncelleme: 29.10.2020 14:36
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