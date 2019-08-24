Karadeniz'de 4 aylık yağmur bir günde düştü



Sel baskınları Karadeniz'de çok sayıda yerleşim biriminde hayatı felç etti. Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun’un doğu ilçelerinde can aldı. Sel baskınlarının en büyük tahribata yol açtığı Salıpazarı'nda hasar tesbit çalışmalarına pazartesi günü başlanması bekleniyor.

Samsun'un Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’nın köy ve mahalleleri selden büyük zarar gördü. Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Ahmet Yıldız (58) ile 2 çocuk babası Bilal Arslan (41), yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken son 24 saatte ilçeye düşen yağış miktarı da belli oldu. Salıpazarı ilçesine son 24 saatte metrekareye 201 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İlçenin 5-10 yıllık ortalaması metrekareye 600 kilogram yağış iken, ilçeye 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı.

TSK HELİKOPTERLERİ TERME'DE 17 KİŞİYİ KURTARDI

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su taşkınları meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, su taşkınları sonucunda mahsur kalanları kurtarmak amacıyla görevlendirilen TSK'ye ait helikopterle 17 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Tahliyeye ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, vatandaşların yanı sıra bölgede mahsur kalan bir köpek de askeri personel tarafından helikoptere alınarak kurtarılıyor.

SAMSUN-ORDU YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Sel suları Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksamaya yol açtı. Terme ilçesinde sel sularının Samsun-Ordu kara yolunu kaplaması nedeniyle araçlar uzun konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşların ise yolda tekne ile kürek çekerek ilerlemesi dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça Terme ilçesinin Samsun-Ordu yönüne ve Ordu-Samsun yönüne yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

ESNAFLAR DÜKKANLARINA KAYIKLA GİTTİ

Samsun'da Salıpazarı ilçesinin ardından Terme ilçesini de vuran sel, hayatı felç etti. Terme’de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. Terme Sanayi Sitesi ise selden en çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Esnaflar, dükkanlarındaki suları çıkartmaya sokaklarda kayıkla yolculuk ederek gitmek zorunda kaldılar.



"SU SEVİYESİ DÜŞMEDİĞİNDEN MÜDAHALELER YETERSİZ"

Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabb'imize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu.



2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALIPAZARI'NDA TAHRİBAT BÜYÜK

Salıpazarı'nda dün etkili olan şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Selde 2 kişi hayatını kaybetti. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları oldu. Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı da sel sularından hasar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 kişi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı.



AĞAÇ PARÇALARINI İLÇEYE TAŞIDI

Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda, gece boyunca bölge sakinleri, hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılırken, dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Köprüleri aşan sel sularıyla ormandan ağaç parçaları ilçeye taşındı. Salıpazarı'nda bazı kişiler, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.

SELDE CAN VEREN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden 2 vatandaşın cenazesi bugün Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi Pazar Yeri Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 7 çocuk babası Ahmet Yıldız (58) ve 2 çocuk babası Bilal Arslan (41),yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Selde hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, hayatını kaybeden vatandaşların akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

