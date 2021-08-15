Karadeniz'de can kaybı sayısı 70'e yükseldi



Sağanak yağış nedeniyle 5 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde tablo giderek ağırlaşıyor. Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların aranmasına da devam ediliyor. AFAD Pazartesi günü sabah saatlerinde yaptığı son açıklamada. can kaybı sayısını 70 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rün yaptığı açıklamada "Şu anda 48 vatandaşımız Kastamonu'da, 9 vatandaşımız Sinop'ta, 1 vatandaşımız da Bartın'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. Kayıp ihbar sayısı Bozkurt'ta 62, 15 tane de Sinop'taki, toplam 77" dedi.



70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde felakettin ardından yeni bilgileri paylaşan AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan sel nedeniyle toplam can kaybı 70'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD tarafından konuyla ilgili yapaılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SOYLU: 77 VATANDAŞIMIZ KAYIP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından incelemeler sonrası açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada yaşanan sel felaketinin şiddetine dikkat çekerek "Kastamonu'da, Sinop'ta yine Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz.