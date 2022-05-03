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Karadeniz'de patlama | İstanbul'dan duyuldu

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Odessa Limanı'ndan koparak sürüklenen mayınlar kabus olmaya devam ediyor. Ağaçlı açıklarında meydana gelen patlama İstanbul'dan duyuldu.

03 Mayıs 2022 Salı 18:08
Karadeniz'de patlama | İstanbul'dan duyuldu

Karadeniz'de patlama | İstanbul'dan duyuldu

Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği zirveye ulaştıİstanbul Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Ekipler, patlama sesinin duyulduğu noktada inceleme başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı Plajı'nda yaşandı. Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti. Patlama sesini duyan Ağaçlı köyü sakinlerinin haber vermesi üzerine plaja çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında güvenlik açısından bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

"İLK DEFA BÖYLE SES DUYDUK"

Köyde hayvancılık yapan Seyfullah Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi. Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle bir ses duyduk" dedi.

"DEPREM GİBİYDİ"

Şaziye Ayhan ise duydukları ses ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın olduğunu söylediler" diye konuştu. 

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AğaçlıPatlamaKaradenizMayın Patlaması
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