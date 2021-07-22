Karadeniz'de sel baskınları hayatı durdurdu



Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz Bölgesi'nde çok sayıda yerleşim birimi bayramı yine baskınlarla geçiriyor. Rize, Artvin ve çevresinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Artvin'de de sağanak sele dönüştü çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

SELDEN İPLE KURTARDILAR

Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi’nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1’i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldı.



SEL ORTASINDA MAHSUR KALDI

Artvin’in Arhavi ilçesinde de sağanak nedeniyle Kapisre Deresi’nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. İlçede bir sitenin bahçesinde sel suları ortasında mahsur kalan kişi, elinde tuttuğu şemsiye ile kurtarılmayı bekledi.

GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bu arada Rize’de sağanağın etkili olduğu Ardeşen’de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü’nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.

2 KÖY BOŞALTILDI, 9 KİŞİ KURTARILDI

ARTVİN'DE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLA KURTARILDI

Rize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi. Selden etkilenen Rize'nin Fındıklı ilçesindeki son durumu aktaran İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin de su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

Artvin'in Arhavi ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı. Binaların girişinin kapanması dolayısıyla binalarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştuğu görüldü, tarım arazileri ise zarar gördü.



Arhavi Devlet Hastanesi ile Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığının da giriş ve zemin katlarını su bastı. Çok sayıda aracın ise suya kapılarak sürüklendiği görüldü.Arhavi ilçe merkezine araç ulaşımını sağlayan köprü de tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

SELDE KAYBOLAN İKİ KİŞİ ARANIYOR

Geçen hafta Rize'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.

Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.

Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

79 BİN BİNANIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.

