Karadeniz'de sel baskınları hayatı durdurdu
Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından Karadeniz Bölgesi'nde çok sayıda yerleşim birimi bayramı yine baskınlarla geçiriyor. Rize, Artvin ve çevresinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Artvin'de de sağanak sele dönüştü çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış var. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.
Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
SELDEN İPLE KURTARDILAR
Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi’nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1’i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldı.
SEL ORTASINDA MAHSUR KALDI
Artvin’in Arhavi ilçesinde de sağanak nedeniyle Kapisre Deresi’nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. İlçede bir sitenin bahçesinde sel suları ortasında mahsur kalan kişi, elinde tuttuğu şemsiye ile kurtarılmayı bekledi.
GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI
Bu arada Rize’de sağanağın etkili olduğu Ardeşen’de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü’nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.
2 KÖY BOŞALTILDI, 9 KİŞİ KURTARILDI
ARTVİN'DE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLA KURTARILDI
Artvin'in Arhavi ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı. Binaların girişinin kapanması dolayısıyla binalarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştuğu görüldü, tarım arazileri ise zarar gördü.
Arhavi Devlet Hastanesi ile Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığının da giriş ve zemin katlarını su bastı. Çok sayıda aracın ise suya kapılarak sürüklendiği görüldü.Arhavi ilçe merkezine araç ulaşımını sağlayan köprü de tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
SELDE KAYBOLAN İKİ KİŞİ ARANIYOR
Geçen hafta Rize'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açmıştı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluşmuş, 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. İki ayrı noktada sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına, 119'u dalgıç olmak üzere 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam edildi.
Bölgedeki derelerin Karadeniz'e döküldüğü Taşlıdere mevkisinde de Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma yürütüldü.
Sahil güvenlik botu ile ekiplerin çalışma yaptığı alana götürülen aileler, su altı görüntüleme sisteminden arama-kurtarma çalışmalarını da takip etti.
Ailelere, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile diğer ilgililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
79 BİN BİNANIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Afetten etkilenen bölgelerde zararın bir an önce giderilmesi için hasar tespit çalışmaları da hız kazandı. Heyelan riski bulunan 79 binanın tahliyesine karar verildi.