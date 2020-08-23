Karadeniz'de sel felaketi | 5 askerimiz kayıp

Karadeniz'de sel felaketi, ölü ve kayıplar var





Rize ve Giresun'da sel felaketi can aldı. Giresun Valisi Enver Ünlü, felaketin meydana geldiği bölgelerde ekiplerin geceden itibaren görev başında olduğunu duyurdu. Bu arada sosyal medyada Giresun Medya Platformu hesabından 5 asker ile bir kepçe operatörünün sele kapıldığı iddia edildi. Giresun Belediyesi ise 5 vatandaşın kaybolduğuna dair ihbar geldiğini açıkladı.

Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü’nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Soylu yaptığı açıklamada jandarmanın bulunduğu aracın sulara gömüldüğünü, şu an için bir vefat bilgisinin olmadığını ancak kayıp ihbarlarının olduğunu söyledi..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü’nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Soylu yaptığı açıklamada jandarmanın bulunduğu aracın sulara gömüldüğünü, şu an için bir vefat bilgisinin olmadığını ancak kayıp ihbarlarının olduğunu söyledi



JANDARMA ARACI GÖMÜLÜ KALDI

Kapalı olan yolların bulunduğuna işaret eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor.

Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Ulaşılamamasının sebebi, en son 10 dakika önce konuştuğumuzda 3 kilometrelik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar. Onlara da ulaşma çalışmaları devam ediyor."

12 KAYIP İHBARI

Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.

Soylu, Giresun Dereli, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent, Çaldağ-İnişdibi yollarının ulaşıma kapandığını, son aldığı bilgilere göre Çaldağ-İnişdibi yolunun açıldığını, diğer yolların da açılması için gerekli çalışmaların yapılmaya çalışıldığını aktardı.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber edilmiş durumda olduğuna dikkati çeken Soylu, "AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler. Ankara'dan gelen Samsun'a kadar geldi." ifadesini kullandı.

VEFAT BİLGİSİ YOK

Hem Dereli hem de Tirebolu istikametine geçeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgisini vatandaşlarımıza, milletimize veririz umudu içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah."

Bakan Soylu, Giresun'daki vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde. Özellikle Çanakçı'da yağar, o da Görele'yi de etkisi altına alırsa, buradan Görele'deki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, dere kenarlarında ve suyun basabileceği noktalarda olmamanız gerekmektedir. Bunu şu anda Görele'deki arkadaşlarımız anons ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Yine Çanakçı'daki vatandaşlarımıza da aynı duyuruyu yapmak isterim, Doğankent'e de yapmak isterim."

Suya iyice doyan toprağın sel ve heyelana daha da elverişli hale geldiğinin altını çizen Soylu, "Onun için gerekli tedbirleri hem biz alıyoruz hem de vatandaşımızın bu konuda tedbirli olmasını bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.



RİZE'DE YARALILAR VAR

Rize'de de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Toprak altından çıkarılan İnce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yağmur nedeniyle Rize Çarşısı'nı su bastı. Zemin kattaki dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesinde mahsur kalan 9 vatandaş jandarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerine giden yol ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Giresun'da sel felaketi! Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Üzerine duvar devrilen bir kişi de yaralı" diye konuştu. AFAD Giresun'daki sel ve sul baskınlarına ekipler ilk dakikadan itibaren müdahale edildiğini duyurdu. Rize'de de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

DEREDEKİ BALIKLAR SOKAKLARA SÜRÜKLENDİ

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.



Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

DERELİ'DE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.