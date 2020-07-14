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Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor

Rize Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu. 2 kişinin can verdiği felakette 11 kişi yaralanırken, 12 köyle ulaşım kesildi. Yol ve köprüler çöktü.

14 Temmuz 2020 Salı 11:45
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor

Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor

İki gündür aralıklarla etkili olan yağışta, Rize'nin Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu. Şiddetli yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Şairler Deresinin taşması nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su bastı, araçlar selden zarar gördü.

Türkiye´nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu. 2 kişinin can verdiği felakette 11 kişi yaralanırken, 12 köyle ulaşım kesildi. Yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı.


Rize'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. İlde iki gündür etkili olan yağışın ardından yine dereler taştı. Sel sularına kapılan Ali Uzun'un sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılırken, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 11 kişi yaralı kurtarıldığı felakette, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelan hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Hasar tespiti ve diğer meseleler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatının olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler tüm bakanlıklar çerçevesinde planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Çayeli'nde 12 köye ulaşılamazken, 2 ev çöktü, mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi.Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü. Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı. Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı. Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti" dedi. Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.


BAKAN SOYLU BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte ilçeye gelen Soylu, Madenli beldesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 12 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Artvin'de Yusufeli Baraj şantiyelerinde ciddi bir afetle karşı karşıya kalındığını kaydeden Bakan soylu, "Orada dün (Pazar) bir kaybımız vardı, bugün (Pazartesi) de 3 kaybımız var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz" dedi.


 

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