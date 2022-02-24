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Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu

Romanya, Karadeniz'den bu ülkeye gelen bir Türk yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. Romanya makamları vurulan gemide ölü ya da yaralının bulunmadığını açıkladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 18:00
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu

Ukrayna Rusya savaşı Karadeniz'de gerginliği artırırken, ilk kez savaşa taraf olmayan Türkiye'ye ait bir yük gemisinin füzeyle vurulduğu ortaya çıktı. Romanya, Karadeniz'den bu ülkeye gelen bir Türk yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. Romanya makamları vurulan gemide ölü ya da yaralının bulunmadığını açıkladı.


Karadeniz'de Romanya'ya Türkiye'den yük götüren bir kargo gemisinin vurulduğu açıklandı. Geminin Romanya'ya doğru seyir halindeyken gerçekleşen saldırının hangi ülkeden yapıldığı henüz belli değil. Romen yetkililer gemide ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

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