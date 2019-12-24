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Karadeniz'i saran orman yangınları sabotaj mı?

Yağmur, fırtına ve 26 yerde birden peş peşe çıkan orman yangınları, sabotaj iddiaları ortalığı karıştırdı.

24 Aralık 2019 Salı 08:43
Karadeniz'i saran orman yangınları sabotaj mı?

Karadeniz'i saran orman yangınları sabotaj mı?


Arap sermayesinin yoğun olarak toprak ve arsa satın aldığı Karadeniz Bölgesi'nde son 48 saat içerisinde peş peşe çıkan orman yangınları kafaları karıştırdı. Tam 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin çabasına vatandaşlar da destek verdi. Sabotaj iddiaları ise tartışmalara neden oluyor.


Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. 
Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. 

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınlarını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor." dedi.

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