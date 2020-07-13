Karadeniz'i sel vurdu, can kayıpları var

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağmur Rize ve Artvin'de ağır hasara ve can kayıplarına neden oldu. Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" dedi.

İlçe merkezindeki köprüde canlı yayının yapıldığı sırada, taşkın suları ilk olarak bir kamyoneti sürükledi. Sel suları kısa süre sonra ise köprü üzerine kadar çıktı. Bu sırada bölgenin tahliye edilmesi için görevliler uyarıda bulundu. Panik anları ise saniye saniye görüntülendi.

ARTVİN'DE CAN KAYBI

Artvin'deki sel felaketinde 4 kişinin feci şekilde hayatını kaybetmesinden sonra, Türkiye'nin farklı noktalarında da korkutan haberler geldi. Şiddetli sağanağın vurduğu Bitlis'te de büyük bir panik yaşandı. Kentin Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla kamyonet sular arasından çekilip çıkarılırken sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 3 kişilik ailenin cansız bedeni bulundu. Korkunç olayda, ailenin içinde olduğu aracın Yusufeli ilçesindeki baraj şantiyesine doğru sürüklendiği o anlar da görüntülendi

Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

İlçede karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 3 kişilik ailenin cansız bedeni bulundu.

GÖRENLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki, Araç şoförü Mustafa Sönmaz, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz araç içerisinden çıkarıldı. Ekiplerce çıkarılan cansız bedenler ambulansla Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan korkunç olayda, 3 kişilik ailenin bulunduğu aracın Yusufeli ilçesindeki baraj şantiyesine doğru sürüklendiği o anlar görüntülendi.

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış sele yol açtı. Taşan dere, Tatvan ilçesinin Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 iş yerini bastı.

Sağanak Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcu Kaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca araç ve içindeki sürücü bir süre mahsur kaldı.

Sürücü için olay yerine gelen asker, AFAD ve vatandaşlar seferber oldu. Sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku konu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla sular arasından kamyonet çekilip çıkarılırken, içerisindeki sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Sel suları Tatvan-Ahlat kara yolunu da trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle yüzlerce araç içerisindeki yolcularla yolun açılmasını bekledi. Bölgedeki sel nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'ın Kale Mahallesi ile selden etkilenen bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu.

Sel suları altında kalan ev ve iş yerlerinin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Geylani, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, yapılan çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat kara yolu da bir saat süren çalışmaların ardından açıldığını söyledi.

