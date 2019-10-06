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Karadeniz'i yağmur, sel, fırtına ve hortum vurdu

Yağmur, fırtına, hortum ve sel baskınları Karedeniz'i terk etmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış Karadeniz'de etkisini hafta başında da sürdürecek.

Karadeniz'i yağmur, sel, fırtına ve hortum vurdu

Yağmur, fırtına, hortum ve sel baskınları Karedeniz'i terk etmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış Karadeniz'de etkisini hafta başında da sürdürecek.

06 Ekim 2019 Pazar 18:17
Karadeniz'i yağmur, sel, fırtına ve hortum vurdu

Karadeniz'i yağmur, sel, fırtına ve hortum vurdu

    
Kötü hava koşulları Karedeniz Bölgesi'ni terk etmiyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Bolu'da hortum yaşanırken, Zonguldak, Samsun ve Trabzon'da su baskınları yaşandı. 

Karadeniz'in batı kesimlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bazı evler ve ağaçlar hortum nedeniyle zarar gördü.
Taşkesti beldesi Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde sağanağın ardından oluşan hortum, hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Köy muhtarı Kemal Karaağaç, hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini belirterek, yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Trabzon'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi. 
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. 

Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. 


SAMSUN'DA SU BASKINLARI 

Samsun’da aniden bastıran sağanak yağmur, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan menfezler bazı yolları suyla kapladı.
Samsun’da öğlen saatlerinde ilk önce rüzgar fırtınası yaşandı. Ardından başlayan sağanak yağmur, kısa sürede şehri etkisi altına aldı. 


Sağanak yüzünden tıkanan menfezler patlayarak bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu. Yolların suyla kaplanmasından trafikte araç sürücüleri ve yayalar olumsuz etkilendi. 

Bazı vatandaşlar tıkanan menfezleri kendi imkanlarıyla açarak, suların tahliye olmasını sağladılar. Merkezde kısa süren sağanak yağmurun ardından Samsun’da güneş açtı.

ZONGULDAK'TA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın derelere taşıdığı çamur nedeniyle kıyı şeridindeki deniz suyu kahverengiye büründü.Kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Dereden yağmurla gelen çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından denizin kıyı bölgeleri de kahverengiye döndü.

Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su da deniz yüzeyini kahverengiye bürüdü. Hava sıcaklığının 14 derece kaydedildiği kentte, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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