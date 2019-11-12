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Karaköy'de öldürülen İngiliz casusun evinin önünde gizemli buluşma

Karaköy'de vucudunda bıçak yarası ve kırıklarla ölü olarak bulunan İngiliz casus James Gustaf Edward Le Mesurier cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul polisi evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Karaköy'de öldürülen İngiliz casusun evinin önünde gizemli buluşma

Karaköy'de vucudunda bıçak yarası ve kırıklarla ölü olarak bulunan İngiliz casus James Gustaf Edward Le Mesurier cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul polisi evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

12 Kasım 2019 Salı 15:53
Karaköy'de öldürülen İngiliz casusun evinin önünde gizemli buluşma

Karaköy'de öldürülen İngiliz casusun evinin önünde gizemli buluşma


İstanbul Karaköy'de Kılıç Ali Paşa Camii yakınlarında ölü olarak bulunan İngiliz casus James Gustaf Edward Le Mesurier oturduğu evin önüne çiçek bırakmak isteyen kadınlar, gazetecileri fark edince ortadan kayboldu.

Karaköy'de evinin yakınında cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada Edward Le Mesurier'in ölümünden hemen sonra ofisine gönderilen kargo paket de soruşturma kapsamına alındı. 

PAKETİ GÖNDEREN SARMİNİ'NİN SOSYAL MEDYA MESAJI


Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü. Sarmini'nin Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü.

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı ortaya çıktı Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu.

James Le Mesurier bize her toplantıda "daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü. 

EŞİ EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

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