Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı

Hafta sonu pazar günü Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları ikiye böldü. Yurdun büyük bölümünde yasaklara uyulurken İstanbul İstiklal Caddesi'nde kalabalıklar hakimdi



Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye aşılama sürecine hız verirken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı büyük şehirlerde adeta unutuldu. Vatandaşların büyük bölümü kurallara uymak için çaba harcarken sorumsuzların, vurdum duymazların görüntüsü yetkilileri çileden çıkardı.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi. Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.



Bugün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi. Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.