Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı

ürkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları ikiye böldü. Yurdun büyük bölümünde yasaklara uyulurken İstanbul İstiklal Caddesi'nde kalabalıklar hakimdi

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:42
Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı

Karantina günleri unutlu | Maskeler çıkardı, sosyal mesafe kaktı

Hafta sonu pazar günü Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları ikiye böldü. Yurdun büyük bölümünde yasaklara uyulurken İstanbul İstiklal Caddesi'nde kalabalıklar hakimdi


Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye aşılama sürecine hız verirken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı büyük şehirlerde adeta unutuldu. Vatandaşların büyük bölümü kurallara uymak için çaba harcarken sorumsuzların, vurdum duymazların görüntüsü yetkilileri çileden çıkardı.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşların çoğunluğunun maskesinin olmadığı, olanların bazılarının da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi. Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.


Bugün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde de kısıtlamadan muaf olan turistlerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki turist yoğunluğu akıllara “İğne atsan yere düşmez” deyimini getirdi. Öte yandan caddede bulunanların çoğunluğunun maske takmadığı, maskesi olanların da ağzı yerine koluna taktığı görüldü.

Covid-19 ile mücadelede pastiller ek tedbir olabilir mi?
Covid-19 ile mücadelede pastiller ek tedbir olabilir mi?
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi
Maskesiz ALES sınavını protesto ederek çıktı
Maskesiz ALES sınavını protesto ederek çıktı
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı
Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı
Maskesiz otobüs şoförü yolcunun üstüne yürüdü | Akıllı ol
Maskesiz otobüs şoförü yolcunun üstüne yürüdü | Akıllı ol
Maskesiz anne kızı ikna etmek için 40 dakika dil döktüler
Maskesiz anne kızı ikna etmek için 40 dakika dil döktüler
Sahte İETT amiri ortalığı karıştırdı
Sahte İETT amiri ortalığı karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
KarantinaMaskelerİstiklal CaddesiSosyal Mesafe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası
Kocasına pısırık diyen kadına tazminat cezası
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
Tuzla Meydan Evler Projesinde hak sahipleri belirleniyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan deprem 4.2
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Anket | Virüsten korunmak için neler yapıyoruz?
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Veyis Ateş Sezgin Baran ile canlı yayında | Ortalık karıştı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
Gelecek Partisi konvoyunda kaza | Genel Başkan Yardımcısı Ün yaralandı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
HDP'ye silahlı saldırı | Katil cinayeti anlattı
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Belediyelerin İşbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
Maganda saldırısı | Peri Bacaları'nı tahrip ettiler
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim